İstanbul Emniyet Müdürlüğü, PEKOM ve Baltalimanı Polisevi'ni sağlık çalışanları için tahsis etti - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Covid-19 pandemisine karşı görev yapan sağlık çalışanlarının hizmetine sunmak için 162 kişilik yer tahsis etti.



Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın, Güngören Merter'deki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi (PEKOM) tesisi ile Sarıyer'de yer alan Baltalımanı Polis Evi'ndeki misafirhanelerin, Covid-19 pandemisine karşı görev yapan sağlık çalışanlarının hizmetine sunulması için talimat verdiği öğrenildi. Her iki ilçede yer alan misafirhanelerdeki odalarda tek kişi olarak kalmaları sağlanacak. Merter'de yer alan 116 oda kapasitesine sahip PEKOM'dan 103, 70 yatak kapasiteli Baltalimanı Polisevi'nden ise 59 odanın sağlık çalışanlarının kullanımına açıldığı bildirildi. PEKOM' da 72 Baltalimanı Polisevinde ise 24 sağlık çalışana kalmaya başladı. Emniyetin sağlık çalışanlarına tahsis ettiği tesislerdeki yemekler, konaklayan sağlık çalışanların odalarına götürülecek. Bay ve bayan kuaförü ve kuru temizleme gibi imkanların da sunulması bekleniyor.



Söz konusu tesislerde en üst düzeyde önlemlerin alındığı kaydedildi. - İSTANBUL