İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama

24 dakika önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden, gazeteci Can Ataklı'nın yazılarıyla ilgili yazılı açıklama yapılarak, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü personelini insaf ve vicdandan yoksun bir şekilde rencide etmeye çalışmıştır" denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama, System.String[]

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden, gazeteci Can Ataklı'nın yazılarıyla ilgili yazılı açıklama yapılarak, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü personelini insaf ve vicdandan yoksun bir şekilde rencide etmeye çalışmıştır" denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden gazeteci Can Ataklı'nın polislerle ilgili kaleme aldığı köşe yazılarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazeteci Sayın Can Ataklı, 25.02.2020 tarihinde kaleme aldığı 'Zavallı Polisler' ifadesiyle başlayan ve '...daha önce hiç benzeri olmamış biçimde...' şeklinde yalan ifadelerle devam eden köşe yazısının son bölümünde; İstanbul Emniyet Müdürlüğünce personelinin eğitimine ve halkla ilişkilerine yönelik sık sık yapılan ikaz ve hatırlatmalardan birini amacından saptırarak ilgisiz bir konuyla ilişkilendirmiştir. Adı geçen yazar oluşturduğu bu kurgu üzerinden, saygısızca bir üslupla, '...böyle olunca da azarı yediler zavallılar' şeklindeki aslında kendisini zavallı duruma düşüren ifadeleriyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü personelini insaf ve vicdandan yoksun bir şekilde rencide etmeye çalışmıştır. Tüm halkımızın güvenliğini sağlayan Emniyet Teşkilatı personeline karşı bu saygısız ifadelerin ve değerlendirmelerin sebebi bilinmemekle birlikte keyfiyeti kamuoyunun takdirine arz ederiz."

(İHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Can Ataklı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:25 Kaynak: İHA
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