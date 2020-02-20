İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Elazığ'daki depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Elazığ'daki depremzedelere yardım - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Elazığ'daki depremzedelere yardım

6 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Elazığ depremi sonrası başlattığı yardım kampanyasında toplanan 510 bin 80 lira, depremzedelere ulaştırılmak üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkililerine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Elazığ depremi sonrası başlattığı yardım kampanyasında toplanan 510 bin 80 lira, depremzedelere ulaştırılmak üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkililerine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından başlattığı yardım kampanyasına 47 bin 200 personelin tamamı destek verdi.

Beş günlük kampanyada süresinde 510 bin 80 lira toplandı.

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Necmettin Öztürk, toplanan yardım paralarını, bölgedeki depremzedelere ulaştırmak üzere AFAD İstanbul Müdürü Gökhan Yılmaz'a teslim etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Elazığ'daki depremzedelere yardım

İstanbul, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:31 Kaynak: AA
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