İstanbul Emniyeti saat 19.19'da sosyal mesafeli İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika

İstanbul Emniyeti saat 19.19'da sosyal mesafeli İstiklal Marşı'nı okudu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 19.19'da sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde sıraya geçerek, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 19.19'da sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde sıraya geçerek, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşları balkon ve camlardan İstiklal Marşı'nı okumaya davet etmişti. Türkiye'de saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar ellerine bayrakları alarak balkon ve camlara çıkarken, görevi başında olan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde saygıda duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da Vatan Yerleşkesi'nden polislere eşlik etti. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu

Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu

Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!

Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı

Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su

Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz

Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi

Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu

Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı

Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana

Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu

Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın