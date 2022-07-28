İstanbul Esenyurt'ta 228 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul Esenyurt'ta 228 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

28.07.2022 16:03

İstanbul Esenyurt’da düzenlenen operasyonunda 228 kilo uyuşturucu ile 30 litre kimyasal madde ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

EDDA SÖNMEZ

İstanbul Esenyurt'da düzenlenen operasyonunda 228 kilo uyuşturucu ile 30 litre kimyasal madde ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna yönelik yürütülen çalışmalarda Esenyurt'taki bir adreste uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı belirlendi. Polis ekipleri, yapılan takiplerin ardından belirledikleri adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 228 kilo 400 gram sıvı metamfetamin, 520 gram kristal metamfetamin ile uyuşturucu yapımında kullanılan 30 litre kimyasal madde ele geçirildi.

Söz konusu operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilenirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Esenyurt'ta 228 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta 228 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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