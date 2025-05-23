İstanbul Fintech Week Nedir ve '2025'te Dijital Bankacılık' Neden Cüzdanınızı İlgilendiriyor? - Son Dakika
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Finans

İstanbul Fintech Week Nedir ve '2025'te Dijital Bankacılık' Neden Cüzdanınızı İlgilendiriyor?

İstanbul Fintech Week Nedir ve \'2025\'te Dijital Bankacılık\' Neden Cüzdanınızı İlgilendiriyor?
23.05.2025 14:45
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Türkiye, bölgesinde finansal teknolojiler alanında lider konuma gelirken; İstanbul Fintech Week (IFW) gibi etkinlikler bu yükselişin tam merkezinde yer alıyor. Peki IFW nedir, neden bu kadar önemli ve sizin günlük hayatınızı nasıl etkileyebilir?

İSTANBUL NEDEN FİNTEK DÜNYASININ GÜNDEMİNDE?

Yanıt basit: Çünkü İstanbul Fintech Week gibi etkinlikler, şehri bölgenin finansal teknoloji merkezi haline getiriyor.

2019'dan bu yana düzenlenen IFW, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan (EMEA) fikir liderlerini, girişimcileri ve yatırımcıları İstanbul'da buluşturan önemli bir zirve.

Sadece sektör profesyonelleri için değil; Türkiye'de yaşayan herkes için finansal geleceği anlamak adına çok değerli bir bilgi ve ilham kaynağı.

Bu yılki etkinlik 11–12 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul Fişekhane'de düzenlenecek. Teması ise: "Yapay Zekâ ve Web3 ile Finansın Geleceğini Yeniden Tanımlamak."

IFW NASIL BÜYÜDÜ, NEYE DÖNÜŞTÜ?

2019'da küçük bir etkinlik olarak başlayan IFW, kısa sürede dev bir buluşma noktasına dönüştü.

KOOP Ventures tarafından organize edilen etkinlik, bugüne kadar 60'tan fazla ülkeden 14 bini aşkın katılımcıyı ağırladı.

Türkiye'nin doğu ile batı arasında köprü olması yalnızca coğrafi değil, aynı zamanda teknolojik anlamda da büyük avantaj sunuyor.

IFW, bu köprü rolünü çok iyi kullanarak fikirlerin ve yatırımların buluştuğu bölgesel bir merkez haline geldi.

Peki Bu Tarz Büyük Etkinlikler Gerçekten Yerel Topluluğa Fayda Sağlıyor mu?

Elbette. Ölçmek zor olsa da, IFW Türkiye'deki girişimler için büyük bir vitrin.

Küresel yatırımcılar, uzmanlar ve düzenleyici kurumlar İstanbul'a geliyor; bu da Türk girişimciler için çok değerli bağlantılar ve iş birlikleri anlamına geliyor.

Burada doğan ilişkiler ve alınan ilhamlar, yerel girişimlerin büyümesinde ciddi rol oynayabiliyor.

IFW'DE NELER OLUYOR?

IFW, birçok farklı konunun işlendiği, herkesin kendine uygun bir içerik bulabileceği çok katmanlı bir etkinliktir.

Sık işlenen başlıca alanlar şunlardır:

Dijital Finans: Online bankacılık, ödeme sistemleri ve yeni nesil finansal çözümler

Finansta Yapay Zekâ: Müşteri hizmetlerinden dolandırıcılık tespitine kadar birçok alanda devrim yaratan teknolojiler

Web3 ve Kripto Ekonomi: Merkeziyetsiz finans, NFT'ler ve Metaverse'deki finansal uygulamalar

TradeTech ve Kurumsal Fintek: İşletmeler için geliştirilen finansal teknolojiler

Ayrıca:

  1. Dünyaca ünlü konuşmacılar (örneğin: Ronit Ghose)
  2. Geleceğe dair vizyoner paneller
  3. Yeni girişimlerin sahne aldığı startup sunumları
  4. Bölgesel başarıların ödüllendirildiği "Dijital Finansın Öncüleri" ödülleri
  5. Üst düzey yöneticiler için özel yuvarlak masa toplantıları

IFW'NİN ETKİSİ

IFW'nin etkisi yalnızca finans sektörüyle sınırlı değil.

Etkinlik; girişimciliği teşvik ediyor, istihdam yaratıyor ve KOBİ'lere yeni fırsatlar sunuyor.

Kısacası, Türkiye'nin daha dijital, daha rekabetçi bir ekonomi olmasına katkı sağlıyor.

IFW 2025'E NASIL KATILIM SAĞLANIR?

Eğer etkinliğe katılmak ya da sadece gelişmeleri takip etmek istiyorsanız:

Bilet, konuşmacı ve program duyuruları için resmi web sitesine göz atabilirsiniz:

IFW resmi sitesi

Sosyal medya üzerinden gelişmeleri anlık takip edebilirsiniz:

LinkedIn, Twitter, Instagram

Fiziksel olarak katılamasanız bile, etkinlikten çıkan içerikleri takip etmek çok şey kazandırabilir. Yeni finansal araçları tanıyabilir, yükselen kariyer fırsatlarını görebilir ya da sadece kendi finansal okuryazarlığınızı bir adım öteye taşıyabilirsiniz.

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Son Dakika Finans İstanbul Fintech Week Nedir ve '2025'te Dijital Bankacılık' Neden Cüzdanınızı İlgilendiriyor? - Son Dakika

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