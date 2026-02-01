İstanbul Hamamlarına Yoğun İlgi - Son Dakika
İstanbul Hamamlarına Yoğun İlgi

01.02.2026 11:22
Kış aylarında hamam müşteri sayısı %60-70 artıyor, sektör İstanbul ekonomisine katkı sağlıyor.

İstanbul Hamam, Sıhhi Banyo, Kaplıca, Sauna ve Masaj Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tahsin Kalyon, tarihi ve modern hamamların artan müşteri yoğunluğunun sektörün ekonomiye katkısını güçlendirdiğini belirterek, "Hamam şifadır felsefesiyle kışın yüzde 60-70 oranında sektörümüzde müşteri sayısında bir artış yaşanıyor." dedi.

AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türk hamamlarının İstanbul ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Kalyon, son zamanlarda ülkeye gelen yabancı turistlerin ve gençlerin hamamlara ilgisinin artarak devam ettiğini, bunun da sektöre olumlu yansıdığını söyledi.

Kalyon, İstanbul'a gelen turistlerin "hamam şifadır" kültüründen dolayı hamamları merak ettiğini belirterek, "Hamamdaki keseyi, masajı, Osmanlı'dan kalan kültürümüzün vermiş olduğu göbek taşındaki keseyi merak edip yaptırıyorlar. Bu da hem ülkemize hem şehrimize önemli bir gelir kaynağı oluşmasına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Turistlerin ilgisini çeken hamamların esnafa kazanç sağladığını dile getiren Kalyon, yaz aylarında işlerin daha durgun olsa da kış aylarında yerli ve yabancı turistlerle sektörün canlandığını, bunun da Türk ekonomisine katkı sağladığını kaydetti.

Kalyon, hamamların modernize olması ve Türkiye'ye gelen turist sayısının artmasıyla hamamlara ilginin daha da arttığına dikkati çekerek, özellikle Yunanistan, Hollanda, Çin ve Almanya'dan gelen turistlerin yoğunlukta olduğunu, bunların içinde özellikle Çinli turistlerin yıkanma kültürü, göbek taşı ve köpüklü keseyi merak ettikleri için sürekli müşterileri olduğunu söyledi.

"Sektörümüz ülkemize istihdam sağlıyor"

Kalyon, son yıllarda gençlerin de hamamlara yoğunlukla geldiğine işaret ederek, "Hamamlarımızda kese ve masajın olması gençlerin de yoğun ilgisini çekiyor. Osmanlı mirası deyip gençler tarafından sahip çıkma da çoğaldı." dedi.

Yazın havaların sıcak olmasıyla insanların hamama gelme ihtiyacının azaldığını belirten Kalyon, "Kışla birlikte havaların soğuması sonucunda grip, nezle, bel ağrısı, üşütme gibi rahatsızlıklardan dolayı insanların hamama gelmesi daha da artış gösteriyor. Hamam şifadır felsefesiyle kışın yüzde 60-70 oranında sektörümüzde müşteri sayısında bir artış yaşanıyor." şeklinde konuştu.

Kalyon, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da tarihi yapı olarak 45-50 tane hamam, 100-150 arasında da modern hamam dediğimiz hamamlarımız mevcut. İstihdamı yüksek bir sektörüz. Tarihi hamamlarımızın ve modern hamamlarımızın yanında, otellerde de son zamanlarda yapılan hamamlar var. Çok iyi bir derecede sektörümüz ülkemize istihdam sağlıyor. İstanbul'da hamam sektöründe çalışan sayısı ortalama 15-20 bin kişiyi buluyor."

Hamamların turistlerin yapılacaklar listesine girmesinden dolayı çok memnun olduklarını dile getiren Kalyon, "Turistin gelmesi müessesimize bir katkı katıyor. Bu da hamamlarımızın daha konforlu, bakımlı hale gelmesine katkıda bulunuyor. Biz de turistlerin gelmesinden dolayı çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

"Yazın 60 kişi geliyorsa kış aylarında bu rakam 100 kişiye çıkıyor"

Fatih'teki Tarihi Hamam İşletmecisi Reşat Turunç, 30 yıldır hamam işletmeciliği yaptıklarını ve Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan adına yapılmış tarihi bir hamamı işletmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Biz de tarihimize önem verdiğimiz için bu kültürümüzü devam ettiriyoruz. Özenle hamamımıza bakıyoruz, temizliyoruz." dedi.

Hamam sektörünün ekonomiye katkı sağladığını ve 45 kişiyi istihdam ettiklerini anlatan Turunç, "Hamamın temizlik demek olduğunu artık herkes biliyor. Biz de buna önem gösteriyoruz. Dışarıdan turistler de merak edip geliyor, yerli müşterilerimiz zaten her zaman oluyor. Hepsine özenle hizmetimizi sağlıyoruz. Kış ayları daha yoğun oluyor çünkü havalar soğuduğunda, hamamlar sıcak olduğunda yoğunluk daha da artıyor. Biz de buna elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Müşteri yoğunluğu yaz aylarında yüzde 40 düşse de bu durum kış aylarında yüzde 100 tam kapasite şeklinde oluyor. Yazın 60 kişi geliyorsa kış aylarında bu rakam 100 kişiye çıkıyor." diye konuştu.

Turunç, turistlerin son yıllarda Türk hamamlarını merak edip sıklıkla geldiğini kaydederek, "Çin'den, İtalya'dan, Rusya'dan müşterilerimiz oluyor. Ruslar hamamı çok seviyor, saunaya bayılıyorlar. Çinliler de son 10 senedir Türk hamamlarına ilgi göstermeye başladılar. Buraya geldiklerinde hem ortamı hem de hamamın tarihi olmasını çok beğeniyorlar." ifadesini kullandı.

"Bu iş çok eski bir iş ve kültür"

Tellak Mehmet Yılmaz, 45 yıldır bu işi yaptığını belirterek, Avrupa, Asya, Rusya, Japonya, Kanada, ABD, Hollanda, Danimarka, İtalya ve Güney Kore'den müşteriler geldiğini ifade ederek, "Bu iş çok eski bir iş ve kültür. Yurt dışından özel çekim yapmaya da geliyorlar." dedi.

Yılmaz, kese yapıldığında kişinin kendini daha dinç hissettiğini, vücuttaki yorgunluğun atıldığını, bedenin ve ruhun dinlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

