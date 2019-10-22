İstanbul Havalimanı kışa hazır

İstanbul Havalimanı kış hazırlıkları tamamlandı

İSTANBUL - Kış ayının yaklaşması nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Meteorolojik Acil Durum Komitesi Genelgesi kapsamında toplantı yapıldı. Toplantıda havalimanlarındaki kış hazırlıkları konuşuldu. SHGM Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Yüksek yaklaşan kış sezonu öncesi ilk incelemelerini İstanbul Havalimanı'nda yaptı.

MADKOM kapsamında SHGM Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Yüksek başkanlığında düzenlenen toplantıya, havaalanı işletmecileri, havayolu işletmeleri, yer hizmeti kuruluşları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcileri katıldı.

Havaalanlarındaki uçuş operasyonlarını olumsuz yönde etkileyecek olağan dışı meteorolojik şartların etkilerini azaltmak veya önceden belirleyerek gerekli önlemleri almak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, mevzuat düzenlemeleri, havalimanlarındaki 2019-2020 kış hazırlıkları, yer hizmeti kuruluşlarının faaliyetleri, yolcuların havalimanlarına ulaşımı ve önümüzdeki döneme ait meteorolojik beklentileri görüşüldü.

İstanbul Havalimanı kışa hazır

Toplantıda, İstanbul Havalimanı'nda kışın yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların aksamaması için tüm önlemlerin alındığı söylendi. Kış sezonunda İstanbul Havalimanı'nda olumsuz bir durumun yaşanmayacağını söyleyen İstanbul Havalimanı Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış, "Havalimanımızın fonksiyonel olarak işleme devam edecek bütün alanlarında karla mücadele yapacak, havalimanımızı uçuşa kapatmayacak kadar gücümüz var. Bu gücü ayakta tutacak yetişmiş personelimiz mevcut. Bu bağlamda biz önümüzdeki kış sezonuna hazırız" dedi.

350 personel 150 araç ile çalışma yapılacak

Kış aylarında yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların aksamaması için İstanbul Havalimanı'nda 350 personel ve 150 son teknoloji araçlarla kar çalışması yapılacak. İGA yetkilileri ayrıca kar temizleme işlerinde görevlendirdiği personele eğitim verdi. Ayrıca bu eğitimler her yıl periyodik olarak yenilenecek. Ozan Karakış, İstanbul Havalimanı'ndaki kış ayı planlaması için yakın paydaşlarla beraber Toronto, Şikago, Atlanta, Washington, Stockholm, Tromso ve Frankfurt gibi havalimanlarını ziyaret ettiklerini belirterek, "Bu havalimanlarının kış mücadele ekipmanlarını, prensiplerini, prosedürlerini yakından inceledik. Yerinde onlarla da istişare ettik. Sonunda bizim ortaya çıkardığımız kış operasyonununu yönetim prosedürlerini başta işverenimiz ve aslında bizim büyük ağabeyimiz olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile istişare ettik. Yurt dışındaki bu kıymetli havalimanlarının tecrübeli yöneticileriyle de istişare ettik. Sonunda anladık ki bizim planımız, sahaya uygulayacağımız prosedür bizim için en ideali olan ve üzerinde hazırlık yaptığımız, eğitim gördüğümüz prosedür. Havalimanımızın fonksiyonel olarak işleme devam edecek bütün alanlarında karla mücadele yapacak, havalimanımızı uçuşa kapatmayacak kadar gücümüz var. Bu gücü ayakta tutacak yetişmiş personelimiz mevcut. Bu bağlamda önümüzdeki kış sezonuna hazırız. Havalimanımız herhangi bir uçuş aksaklığına maruz kalmadan operasyonuna devam edecek" ifadelerini kullandı.