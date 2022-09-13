Ataşehir'de eğitim öğretim yılı açılış töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Ataşehir'de eğitim öğretim yılı açılış töreni düzenlendi

13.09.2022 13:14
Ataşehir'de eğitim öğretim yılı açılış töreni düzenlendi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, aralarına 10 bin yeni öğretmeninin katıldığını belirterek, bunun yeni eğitim öğretim yılına büyük bir moralle ve çok daha güçlü girmeye vesile olduğunu söyledi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, aralarına 10 bin yeni öğretmeninin katıldığını belirterek, bunun yeni eğitim öğretim yılına büyük bir moralle ve çok daha güçlü girmeye vesile olduğunu söyledi.

Ataşehir Şehit Öğretmen Hasan Akan İlköğretim Okulu'nda 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Yazıcı, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Yazıcı, bu yıl İstanbul olarak eğitim öğretim yılına çok güçlü girdiklerini kaydederek, "Milli Eğitim Bakanlığımızın yıllardır yürüttüğü çok önemli bir çalışma bu sene üst düzeyde, yeni bir oranla İstanbul başta olmak üzere bütün illerimize yön verdi. '10 bin okul' ismini verdiğimiz projeyle temel eğitimdeki bütün okullarımızın çok yönlü olarak geliştirilmesi hedeflenmişti. Bu çerçevede okullarımızın bakım, onarım, donatım, fiziksel mekan iyileştirmeleri, eğitim ortamlarının zenginleştirilmesi ve mevcut olan bütün okullarımızda sportif, kültürel ve sanatsal imkanların arttırılmasına yönelik bir çalışma yürütüldü. İstanbul'umuzda da yaklaşık 1004 okulumuzda bununla ilgili olarak çalışma yürüdü." diye konuştu.

İstanbul'da Bakanlığın okul öncesi için ortaya koyduğu çok yönlü hedefler kapsamında yüzde 100 okullaşma hedefiyle 5 yaş için çalıştıklarını belirten Yazıcı, yeni anaokulları açıldığını anlattı.

Yazıcı, aralarına 10 bin yeni öğretmeninin katıldığına dikkati çekerek, "Türkiye genelinde yapılan öğretmen atamalarında, İstanbul'umuza öncelik okul öncesi olmak üzere çok sayıda yeni meslektaşımız da katılmış oldu. Bu da bizler için yeni yıla büyük bir moral, çok daha güçlü girme vesilesi olmuş oldu." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığının bu sene bir ilke imza attığını kaydeden Yazıcı, bütün temel eğitim okullarına Milli Eğitim Bakanlığının okula dayalı bütçe gönderdiğini kaydetti.

Yazıcı, böylece okul müdürlerinin eğitim öğretim yılına çok daha nitelikli hazırlık yapma imkanı bulduğunu vurguladı.

Yeni eğitim öğretim yılına hep birlikte hazır olduklarını aktaran Yazıcı, "İstiyoruz ki çocuklarımızın yüzleri daha çok gülsün. Onları yarınlara çok daha hazırlıklı yetiştirelim. Umutlarını büyütelim. Hep birlikte emek vermeye devam edelim istiyoruz. Bu bağlamda güzel bir eğitim öğretim yılı başlıyor." diye konuştu.

"İstanbul Milli Eğitimi Türkiye'ye rehberlik, öncülük ediyor"

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can ise öğrenci, öğretmen sayısı ve sahip olduğu güzide eğitim kurumları itibarıyla İstanbul'un ülkenin en önemli merkezi olduğunu dile getirdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Yazıcı'nın rehberliğinde bütün ülkeye örnek olacak çalışmalar ve projeler gerçekleştirdiğini ifade eden Can, "İstanbul'da uygulamaya koyduğumuz projeler daha sonra diğer vilayetler tarafından bizlerden alınarak uygulamaya konuluyor. Dolayısıyla İstanbul Milli Eğitim'i aynı zamanda Türkiye'ye rehberlik, öncülük ediyor." dedi.

Törende, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla gönderdiği yazılı mesaj okundu.

İlköğretim öğrencilerinin şiirler okuduğu törende, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi korosu öğrencileri müzik dinletisi sundu.

Açılış törenine, Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Günday, Okul Müdürü Füsun Kubilay ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

YORUMLAR
500
İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı: 'Bakım ve onarım desteğiyle okullarda kültür sanat ortamı zenginleşti' İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı: 'Bakım ve onarım desteğiyle okullarda kültür sanat ortamı zenginleşti' İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YAZICI: 'BAKIM VE ONARIM DESTEĞİYLE OKULLARDA KÜLTÜR SANAT ORTAMI ZENGİNLEŞTİ' İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YAZICI: 'BAKIM VE ONARIM DESTEĞİYLE OKULLARDA KÜLTÜR SANAT ORTAMI ZENGİNLEŞTİ'
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Ataşehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de eğitim öğretim yılı açılış töreni düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:54 Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'nun aklını karıştıracak teklif! İmza atarsa yılda 243 milyon euro kazanacak
12:36 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillerin satışı için son 2 gün: Şirketler 3-5 bin TL'sine bakmadan satmaya başladılar
12:33 Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi
12:28 AK Parti'den Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a ve arkasındaki güçlere sert tepki: Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır
12:31 Atilla Taş'tan bomba iddia: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim, "umut verici" bir isim
12:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi
12:06 İlyas Salman'ın, Türk milletine "Akılsız halk" dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi
11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine tepki gösteren ABD'li senatör: Yunanistan'ın yanındayız
11:43 Kalelerini gole kapatan Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in zirvesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 13:42:29. #1.11#
SON DAKİKA: Ataşehir'de eğitim öğretim yılı açılış töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement