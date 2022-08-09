MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YAZICI: GELECEK YIL 39 İLÇEDE BİLİM SANAT MERKEZLERİ FAALİYETLERİNİ YÜRÜTECEK

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Avcılar 'daki Bilim Sanat Merkezi'ni ziyaret etti. Yazıcı, " İstanbul 'da 21 bilim sanat merkezinde 232 tane atölyede çocuklarımıza bilim ve sanat alanında atölyeler sunma imkanı oluşturduk. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında 39 ilçemizde de bilim sanat merkezlerimiz faaliyetlerini yürütecekler. Böylece bütün öğrencilerimize bu imkanı da yaymış olacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk defa başlatılan Bilim Sanat Merkezi (BILSEM) Yaz Okulu Destekleme ve Yetiştirme kurslarında 2'nci sınıftan başlayarak 12'nci sınıfa kadar öğrenim gören öğrenciler atölye programlarında eğitim almaya devam ediyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Avcılar'da bulunan Bilim Sanat Merkezi'ni ziyaret etti. Burada atölyelerde öğrencilerle bir araya gelen Yazıcı, yaz okullarının öğrencilerinin tatilini daha etkili ve verimli geçirmelerine katkı sunduğunu dile getirdi.

"YAZ TATİLİNİ VERİMLİ GEÇİRMELERİNİ SAĞLAYACAK BİR ÇALIŞMA"

Levent Yazıcı yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığımız Türkiye 'de bütün illerde bilim sanat merkezlerinde yaz okullarını ilk defa çok etkin bir şekilde devreye soktu. İstanbul'da da biz de 21 bilim sanat merkezinde 232 tane atölyede çocuklarımıza bilim ve sanat alanında atölyeler sunma imkanı oluşturduk. Milli Eğitim Bakanlığımızın aslında bu yaptığı çalışma öğrencilerimizin bilim ve sanatla buluşmalarını temin eden, sanata ilişkin yatkınlıklarını büyüten, bilimle ilgili meraklarını ateşleyen, düşüncelerini geliştiren çok önemli bir etkinliktir. Bir yandan da tabii yaz tatilini çok daha etkili ve verimli geçirmelerini sağlayacak bir çalışma oldu" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERE ÇOK YÖNLÜ GELİŞME İMKANI SUNUYOR" Yazıcı, "Milli Eğitim Bakanlığımız Türkiye'deki bütün illerden farklı şekillerde öğrencilerimiz yaz tatillerini geçirdikleri noktalarda, yerleşim yerlerinde de bilim sanat merkezlerinden yararlanma imkanları buldular. Sadece aslında öğrencilerimiz değil, öğretmenlerimiz de tatilde bulundukları bilim sanat merkezlerinde de görev alma imkanı buldular. Yani bu hareketliliği Türkiye genelinde çok iyi bir şekilde oluşturmaya gayret ettik. Milli Eğitim Bakanlığımızın burada açtığı belki bilim sanat merkezinin atölyeleri de sizler de gördünüz. Öğrencilerimiz için çok yönlü gelişme imkanları sunuyor. Sadece bilim sanat merkezi öğrencileri yararlanmıyor" dedi.

"BÜTÜN İLÇELERDE BİLİM SANAT MERKEZLERİ YAYGINLAŞTI" Yalnızca BILSEM öğrencilerinin değil, tüm öğrencilerin merkezlerden yararlandıklarını belirten Yazıcı, "Var olan bütün öğrencilerimiz ilkokuldan, ortaokuldan farklı düzeylerde öğrencilerimiz bilim, sanat merkezine devam edebilecekleri atölyeler için yararlanma imkanları buldular. Hatta burada yaklaşık 120 öğrencimiz yararlanıyor. Bunların 80 tanesi farklı okullarda hiç BILSEM öğrencisi olmayan öğrencilerimiz. Onlar da BILSEM'le tanışma imkanı buldular. Bilim Sanat Merkezi'nin imkanlarından yararlanma imkanı buldular. Ben bu çalışmanın öğrencilerimiz ve velilerimiz açısından çok verimli olduğunu düşünüyorum. Ben Bilim Sanat Merkezi'nde çalışan, emek veren bütün öğretmenlerimizi, başta kurum yöneticilerimizi tebrik ediyorum. İl düzeyinde bu 21 bilim sanat merkezimizin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığımız bütün ilçelerimizde de bilim sanat merkezlerimizi yaygınlaştırdı. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında 39 ilçemizde de bilim sanat merkezlerimiz faaliyetlerini yürütecekler. Böylece bütün öğrencilerimize bu imkanı da yaymış olacağız" ifadelerini kullandı.

"BURADA KENDİMİ GELİŞTİREBİLİYORUM" 12 yaşındaki Meryem Azra Yağcı, "Resimle ilgilenmeyi seviyorum. Bunun dışında gitarla ilgileniyorum. Vakit burada çok güzel geçiyor. Perspektif resimler çiziyoruz. Resim güzel giderse, ressam olabilirim. Yaz burada güzel geçiyor" dedi. Hatice Elif Kaymaksız da, "Yaz tatilim burada çok mutlu geçiyor. Burada olmaktan çok mutluyum. Aynı zamanda burada kendimi geliştirebiliyorum. Yepyeni oyunlar öğrenebiliyorum. Satrançta iyi değildim ama kendimi çok daha geliştirdim. Yakında mangala ve diğer oyunlara da geçeceğiz" ifadelerini kullandı.



- Karaköse