Son Dakika Haberleri: İstanbul Kılıçdaroğlu'nun Yengesi Belgüzar Gündüz Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul Kılıçdaroğlu'nun Yengesi Belgüzar Gündüz Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yengesi Belgüzar Gündüz'ün cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yengesi Belgüzar Gündüz'ün cenaze törenine katıldı.

Bahçeşehir'de dört gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hıdır Gündüz'ün eşi Belgüzar Gündüz (67), Şişli'de tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Gündüz için bugün ikindi vakti Bakırköy Amine Hatun Camisi'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ağabeyi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP grup başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kılıçdaroğlu'da tabuta omuz verdi. Belgüzar Gündüz, Silivrikapı mezarlığında toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:37 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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