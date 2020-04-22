İSTANBUL Klimayı değil pencereyi açın; koronavirüs yayılabilir - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL Klimayı değil pencereyi açın; koronavirüs yayılabilir - Son Dakika

İSTANBUL Klimayı değil pencereyi açın; koronavirüs yayılabilir

6 saat önce

Klimayı değil pencereyi açın; koronavirüs yayılabilirGül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) ? Yaz aylarının gelmesiyle klima kullanımının artacağına dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.

Klimayı değil pencereyi açın; koronavirüs yayılabilir

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) ? Yaz aylarının gelmesiyle klima kullanımının artacağına dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan, ortamdaki havayı alıp tekrar verdiği için klimanın koronavirüsü yayma riski olduğunu söyleyerek, sık sık pencere açılmasını önerdi.

Kaliforniya Üniversitesi Davis Kampüsü ve Oregon Üniversitesi'ndeki bilim insanları, Kovid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsü ile ilgili araştırmaları inceleyerek yayınladıkları klimanın koronavirüsü yayabileceğini pencere açmanın ise bu yayılımı durduracağını ifade etti. Akademisyenler, gün ışığının da kapalı alanlardaki mikropları öldürmekte faydalı olabileceğini de dile getirdi.

'VİRÜSLE MÜCADELEDE TEMİZ HAVA ŞART'

Yayımlanan makaleye ilişkin değerlendirme yapan Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan, ev ve çalışma ortamlarının havalandırılmasının önemine vurgu yaparak klima kullanmayı tavsiye etmediğini söyledi.

Bunun yerine sık sık pencere açılmasını öneren Prof. Dr. Kayhan, 'Yaz yaklaştı, virüs, bakteri gibi mikroorganizmalarla mücadele için temiz hava solumak çok önemli. Bunun için çalışma ve ev ortamlarının temiz hava almasına dikkat etmeliyiz. Sıcak havalarla birlikte klima kullanımı artacaktır. Klima kullanılan ortamlarda dışarıdan gelen havayla teması kesmek için pencere ve kapılar kapatılıyor. Koronavirüs salgını varken ortamdaki havayı tekrar dışarıya veren klima sistemini kesinlikle önermiyorum' dedi.

'KORONAVİRÜSÜ YAYABİLİR'

Klimalardaki filtrelerin küçük partikülleri tutacak özelliğe sahip olmadığını aktaran Prof. Dr. Kayhan, 'Buna yönelik daha önce yapılan çalışmalar ve bildirilmiş vakalar var. Örneğin, aynı restoranda yemek yemiş kişilerde hasta bir kişinin bu virüsü diğerlerine yaydığı tespit edilmiş. Havalandırma sistemi ortamdaki havayı alıp tekrar ortama verdiği için virüslerin yayılmasına yol açmış' diye konuştu.

KORUYUCU MASKELERİ ÇIKARMAYIN

Ev veya çalışma ortamında hasta birisi varsa klimanın aynı havayı o ortama vermesinin virüsü yayma riski olduğunu belirten Prof. Dr. Servet Kayhan, 'Dışarıdan alınan havayı filtre edip ortama üfleyen sistemlerde bulaştırma riski daha azdır. Fakat havada sirkülasyon söz konusu olacağı için hasta kişilerin bu ortamlarda koruyucu maske kullanması ve hiçbir şekilde çıkartılmaması gerekiyor' ifadelerini kullandı.

EVİ SIK SIK HAVALANDIRIN

Prof. Dr. Kayhan, pencere açıp dışarıdaki temiz havayı içeriye almanın önemli olduğunu söyleyerek, 'Özellikle ev ortamlarının sık sık havalandırılmasını öneriyorum. Çalışma ortamlarında da klima kullanılıyorsa virüs bir süre havada kalabiliyor, hasta kişi o ortamda bulunmuşsa maskesiz durulmaması gerekiyor' dedi.

GÜNEŞ IŞIĞI VİRÜSÜN SAĞ KALIMINI KISALTIYOR

Koronavirüsle ilgili yapılan çalışmalarda güneş ışığı ve nem oranının virüsün sağ kalımını etkilediğinin görüldüğünü aktaran Prof. Dr. Kayhan, 'Ortam ne kadar fazla güneş alırsa ve nem oranı da yüzde 40'ın üzerinde yüzde 80'in de altında tutulursa virüsün sağ kalım süresinin daha az olduğu tespit edilmiş. Odaların mutlaka güneş görmesi gerekiyor. Pencerelerin açılıp dış ortamdan hava alabilmesi ve nem oranının ideal bir düzeyde tutulması lazım' diye konuştu.

İSTANBUL Klimayı değil pencereyi açın; koronavirüs yayılabilir

Kaliforniya Üniversitesi, Koronavirüs, Kayhan, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 11:27 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oxford Üniversitesi üzerinde çalıştığı aşıyı Perşembe günü insanlar üzerinde denemeye başlayacak
Hollanda'da ligler koronavirüs nedeniyle 1 Eylül'e kadar ertelendi Alman gazeteci: Ülkemdeki olumsuz Türkiye haberleri asılsız Koronavirüse iyi geliyor denilen zerdeçal satışları arttı, uzmanlar dozaj uyarısı yaptı Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı         
18:12
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma         
18:02
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık         
17:57
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan "Gerçek kahramanlar" karikatürü         
17:54
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi         
17:37
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak         
17:16
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir         
17:11
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı         
17:07
350 yıl önce aldığı sıkı önlemle ülkeyi ölümcül vebadan koruyan köy: Eyam 350 yıl önce aldığı sıkı önlemle ülkeyi ölümcül vebadan koruyan köy: Eyam         
17:07
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:02
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu         
17:00
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi         
17:00
Son Dakika: İran'dan Trump'ın Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın         
16:56
İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi         
16:52
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti         
16:45
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu         
16:41
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim         
16:34
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı         
16:34
Mermer ustası, ilgi artınca Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı         
16:31
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi         
16:29
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi         
16:25
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim         
16:09
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor         
16:07
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı         
16:01
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur         
15:58
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş         
15:51
Japonya'da halk koronavirüse aldırmayınca hükümet çareyi laleleri kesmekte buldu! Manzarayı gören halk gözyaşına boğuldu Japonya'da halk koronavirüse aldırmayınca hükümet çareyi laleleri kesmekte buldu! Manzarayı gören halk gözyaşına boğuldu         
15:47
Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı         
15:40
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı         
15:28
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 18:17:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL Klimayı değil pencereyi açın; koronavirüs yayılabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]