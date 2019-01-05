İstanbul- Kuzey Irak Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
8 dakika önce
Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Doğanay YAVUZ-İSTANBUL DHAIrak'ın kuzeyinde devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Doğanay YAVUZ-İSTANBUL DHA Irak
'ın kuzeyinde devam eden operasyonda şehit olan Piyade
Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen için Pendik
15 Temmuz Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene şehidin ailesi, yakınları ile askeri erkan katılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:08 Kaynak: DHA
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