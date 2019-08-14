Son Dakika Haberleri: İSTANBUL-LİVERPOOL TARAFTARLARI SÜPER KUPA FİNALİNİ BEKLİYOR
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İSTANBUL-LİVERPOOL TARAFTARLARI SÜPER KUPA FİNALİNİ BEKLİYOR

1 saat önce

TALİMHANE'de toplanan bir grup Liverpool taraftarı Süper Kupa finali öncesi takımları lehine tezahürat yaptı.

TALİMHANE'de toplanan bir grup Liverpool taraftarı Süper Kupa finali öncesi takımları lehine tezahürat yaptı. Liverpool taraftarlarına bazı Türk taraftarlar da destek verdi.
Bu akşam Beşiktaş Park'ta oynanacak Süper Kupa finali öncesi bir grup Liverpool taraftarı Talimhane'de toplandı. Takımları lehine sık sık tezahürat yapan Liverpool taraftarları maç saatini bekliyor. Öte yandan bazı Türk taraftarlar da Liverpool'lu taraftarların eğlencesine ortak olarak, tezahüratlara katıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 05:37 Kaynak: DHA
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