Son Dakika Haberleri: İstanbul Maratonu'nda halk koşusu tamamlandı
Son Dakika Güncel İstanbul Maratonu'nda halk koşusu tamamlandı

İstanbul Maratonu'nda halk koşusu tamamlandı

6 saat önce

Bu yıl 41. kez düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu'nda yaklaşık 100 bin kişinin katılım gösterdiği halk koşusu, Vodafone Park'ın önünde bulunan finiş noktasında tamamlandı.

Bu yıl 41. kez düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu'nda yaklaşık 100 bin kişinin katılım gösterdiği halk koşusu, Vodafone Park'ın önünde bulunan finiş noktasında tamamlandı.

Dünyada iki kıtayı birleştiren ilk ve tek maraton olma özelliğini taşıyan Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı halk koşusu Vodafone Park'ın önünde bulunan finiş noktası ile noktalandı. Renkli görüntülere sahne olan halk koşusunda parkuru tamamlayan atletler, finişte bulunan stantlarda derecelerini kaşelettirdi.

(Bora Akyol/İHA)

İstanbul Maratonu'nda halk koşusu tamamlandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elinde Türk bayrağıyla Gündoğdu Marşı'nı söyleyen çocuk sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG'li teröristlerin havan topuyla şehit edilen 9 aylık Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü HDP'li Sezai Temelli'den skandal sözler: Bebek katili Öcalan'a 'Sayın' dedi! MSB'den iddialara yalanlama: Sivil kuruluşlara ateş açıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 20:11:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Maratonu'nda halk koşusu tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]