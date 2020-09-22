İstanbul merkezli 12 ildeki dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika

İstanbul merkezli 12 ildeki dolandırıcılık operasyonu

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, sahte belge düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri ve devleti vergi kaybına uğrattıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 60 kişiden yakalananların sayısı 37'ye yükseldi.

İstanbul merkezli 12 ildeki dolandırıcılık operasyonu, System.String[]

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, sahte belge düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri ve devleti vergi kaybına uğrattıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 60 kişiden yakalananların sayısı 37'ye yükseldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkez 12 ilde düzenlenen operasyonda, sahte belge düzenleyerek olmayan veya faal bulunmayan gemi, yat veya tekne gibi deniz araçlarına akaryakıt alarak kamu kurumlarını dolandırıp haksız kazanç elde ettiği ve devleti 21 milyon lira vergi kaybına uğrattığı iddia edilen 60 şüpheliden 37'si yakalandı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kamu kurum ve kuruluş dolandırıcılığı" suçlamalarının yöneltildiği 37 şüpheliden 36'sının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gözaltına alınanlardan iş insanı Sofu A. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Dolandırıcılık, İstanbul, Gözaltı, Vergi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 23:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 12 ildeki dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika

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