İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ, MİNARESİZ KALAN, KUBBESİ DE FIRTINADAN ETKİLENEN CAMİ İÇİN DEVREDE - Son Dakika
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İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ, MİNARESİZ KALAN, KUBBESİ DE FIRTINADAN ETKİLENEN CAMİ İÇİN DEVREDE

6 saat önce

SİLİVRİ açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Avcılar'da yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin iki minaresinin kesilerek yıkılması ardından kubbesindeki kurşun kaplamaları fırtınadan etkilenmesi üzerine İstanbul Müftülüğü devreye girdi.

İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ, MİNARESİZ KALAN, KUBBESİ DE FIRTINADAN ETKİLENEN CAMİ İÇİN DEVREDE, System.String[]

SİLİVRİ açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Avcılar'da yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin iki minaresinin kesilerek yıkılması ardından kubbesindeki kurşun kaplamaları fırtınadan etkilenmesi üzerine İstanbul Müftülüğü devreye girdi. Müftülük, günümüzdeki deprem yönetmenliğine göre risk oluşturduğu belirlenen caminin akıbetinin belirlenmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile temasa geçti.

D-100 Karayolu'nun hemen yanındaki yanında Avcılar Müftülüğü hizmet binası ve Kuran kursu bulunan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin iki minaresinden biri depremde yıkılmıştı. Yapılan incelemelerin ardından cami, 1 gün sonra detaylı incelenmek üzere mühürlendi. Devrilen minare ile sağlam olmadığı belirlenen diğer minare 40 kişilik ekip tarafından ayrı tarihlerde 20'şer tonluk parçalar halinde kesilip yere indirildi. Minarelerin yapımında 14- 16 milimetrelik yerine 8 milimetrelik  demir kullanıldığı belirlenmişti. Minaresiz kalan ve ibadete kapatılan camiden alınan karot örneklerinin incelenmesi sonucu deprem yönetmenliğine uygun olmadığı belirlenirken, yıkılması gündeme geldi. Ancak, bu konudaki karar henüz verilip, uygulanmadı.

KUBBE FIRTINADAN ETKİLENDİ

İstanbul'da etkili olan saatteki hızı yer yer 104 kilometreyi bulan fırtına Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin kubbesini de etkiledi. Şiddetli rüzgarın etkisi ile kubbenin üzerini kaplayan sac kaplamaların bir bölümü yerlerinden çıktı.  Sac parçalarının savrularak D-100 karayolunda seyreden araçların veya hemen yanından yoğun yaya trafiğinin görüldüğü geçide düşmemesi amacıyla dün çağrılan itfaiye ekibi merdivenli sepetli araçla üç kez denemesine rağmen sac parçalarını alamadı. Fırtınanın kısmen etkisini yitirmesi üzerine bugün yeniden itfaiyeden yardım istendi. Gelen ekip yerdeki ve kubbedeki şiddetli rüzgarın çalışmaya engel oluşturduğunu çekilmesi halinde sac parçalarının rüzgar tarafından savrularak etrafa saçılabileceğini değerlendirerek müdahalede bulunamadı.

MÜFTÜLÜK DEVREDE

Avcılar Müftülüğü, gelişmelerle ilgili İstanbul Müftülüğü'ne sürekli bilgi verirken, Müftülük de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunarak Hacı Ahmet Camii'nin akıbetinin belirlenmesini istedi. Fırtınanın kubbesine zarar verdiği caminin yıkım sürecinin hızlandırılması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Görüntü Dökümü:

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- İtfaiye erleri cami imamı Sinan Yücel ile konuşurken

-İtfaiye erleri cami bahçesinde

-Cami kubbesinde kalkan sac parçaları

-Caminin minareleri kesilirken çekilen görüntüler

-İtfaiyenin dün kubbeye ulaşma çalışmaları


İstanbul, Avcılar, Deprem, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:25 Kaynak: DHA
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