Son Dakika Haberleri: İSTANBUL  (ÖZEL) - KULAKLARINDAKİ PİERCİNG'LERİ ÇIKARAMAYINCA SINAVA ALINMADI
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL  (ÖZEL) - KULAKLARINDAKİ PİERCİNG'LERİ ÇIKARAMAYINCA SINAVA ALINMADI

2 saat önce

AVCILAR, genç kız kulaklarındaki piercing'leri çıkaramayınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giremedi.

İSTANBUL  (ÖZEL) - KULAKLARINDAKİ PİERCİNG'LERİ ÇIKARAMAYINCA SINAVA ALINMADI, System.String[]
AVCILAR, genç kız kulaklarındaki piercing'leri çıkaramayınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giremedi.
Merkez mahallesi'ndeki Atatürk Ortaokulu'na gelen adaylar sıkı arama ve kimlik kontrolünden sonra binaya alındı. Binaya gelen adaylardan 4'ü fotoğraflı geçerli kimlikleri olmadığı için 6 aday da 15 dakika öncesinden binada olma koşuluna uymadıkları için binaya alınmadı.  Binaya 1 saat öncesinden gelen Muhammet Can Yaman, kimliğinde fotoğraf olmadığı için sınava giremeyeceğini öğrenince babasının otomobili ile Avcılar İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne giderek geçici kimlik belgesi aldı. Sınav salonuna geldiklerinde saat 10.02'yi gösterdiği için Yaman sınava giremedi.  Sınava annesi ile gelen bir genç kız, kulaklarındaki piercingler nedeniyle bir süre bekletildi. Genç kız kulaklarındaki piercing'leri bir türlü çıkaramayınca salona alınmadı. Sınava giremeyen genç kız gözyaşlarını tutamayarak okuldan ayrıldı.

Görüntü dökümü
-----------------
Sınav salonuna koşarak gelenler
İçeri geremeyenler
Kulağındaki piercingi çıkarmaya çalışan genç kız ve annesi
Geçici kimlik çıkardığı halde sınava geç kalan adayın tepkisi
Aramalar
Genel görüntüler
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:17 Kaynak: DHA
Avcılar, İstanbul, Genç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç kız, piercingleri çıkaramayınca sınava alınmadı Son iki anketin sonucu açıklandı! Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı önde? Tatilciler seçim için İstanbul'a akın edecek CHPli vekilden Numan Kurtulmuş'a: Susun, yoksa açıklarım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:08:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL  (ÖZEL) - KULAKLARINDAKİ PİERCİNG'LERİ ÇIKARAMAYINCA SINAVA ALINMADI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]