İSTANBUL  (ÖZEL) - KULAKLARINDAKİ PİERCİNG'LERİ ÇIKARAMAYINCA SINAVA ALINMADI

Görüntü dökümü ----------------- Sınav salonuna koşarak gelenler İçeri geremeyenler Kulağındaki piercingi çıkarmaya çalışan genç kız ve annesi Geçici kimlik çıkardığı halde sınava geç kalan adayın tepkisi Aramalar Genel görüntüler

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son iki anketin sonucu açıklandı! Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı önde?