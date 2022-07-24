İstanbul sahillerinde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
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İstanbul sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

24.07.2022 18:01
İstanbul sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

İstanbul'da hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hafta sonu tatilini evde geçirmek istemeyen İstanbullular, aileleriyle birlikte sahil bölgelerine gitmeyi tercih etti.

Sarayburnu sahilinde sıcaktan bunalanlar denize girerek serinlerken, bazı vatandaşlar güneşlenerek vakit geçirdi, bazıları da gölgelik alanlarda dinlendi.

Üsküdar Salacak sahiline de aileleriyle birlikte gelen vatandaşların bazıları yürüyüş yaparken, bazıları da sahilde oturarak manzarayı izledi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul sahillerinde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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