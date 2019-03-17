Son Dakika Haberleri: İstanbul- Silivri'de 2 Kişi Define Ararken Göçük Altında Kaldı

İstanbul- Silivri'de 2 Kişi Define Ararken Göçük Altında Kaldı

47 dakika önce

İstanbul- SİLİVRİ'DE 2 KİŞİ DEFİNE ARARKEN GÖÇÜK ALTINDA KALDI (4 olay yerinden görüntüler)(Tür: İstanbul)

İstanbul- SİLİVRİ'DE 2 KİŞİ DEFİNE ARARKEN GÖÇÜK ALTINDA KALDI (4 olay yerinden görüntüler)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:57 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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