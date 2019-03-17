İstanbul- Silivri'de 2 Kişi Define Ararken Göçük Altında Kaldı
47 dakika önce
İstanbul- SİLİVRİ'DE 2 KİŞİ DEFİNE ARARKEN GÖÇÜK ALTINDA KALDI (4 olay yerinden görüntüler)(Tür: İstanbul)
İstanbul- SİLİVRİ'DE 2 KİŞİ DEFİNE ARARKEN GÖÇÜK ALTINDA KALDI (4 olay yerinden görüntüler)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:57 Kaynak: DHA
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Silivri'de 2 Kardeş Define Ararken Göçük Altında Kaldı
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