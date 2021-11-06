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İSTANBUL SİS ALTINDA-2 - Son Dakika

İSTANBUL SİS ALTINDA-2

06.11.2021 08:28
İSTANBUL SİS ALTINDA-2

*Kız Kulesi sisten kayboldu.

* Kız Kulesi sisten kayboldu.

Murat DELİKLİTAŞ-Cengiz ÇOBAN- Cemil ÖZDEMİR- Ali Kerem BENGİ- İsa ALMAÇAYIR- İSTANBUL'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Sis, kentin tamamını etkisi altına alırken, görüş mesafesinin düşmesiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.

Meteorolojinin dün sarı kodla uyarı yaptığı sis bu sabah saatlerinde de İstanbul'da etkili oldu. Sis, kentin tamamını etkisi altına aldı. Bazı noktalarda görüş mesafesi düştü. Öte yandan sis nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferlerde aksamalar yaşandı. İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle şehir hatları seferleri yapılamıyor. Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsü'nün (BUDO) sabah saatlerindeki bazı seferleri olumsuz hava koşulları ve sis nedeniyle iptal edildi.

İSKELEDEN GERİ DÖNDÜLER

Üsküdar'da iskeleye gelenler seferlerin iptal edildiğini görünce Marmaray ve taksileri kullanmayı tercih etti. Taksici Ahmet Yıldız, "Sisten dolayı vapurlar çalışmıyor. Vatandaş mağdur oldu ama yapacak bir şey yok. Taksiler ya da Marmaray ile karşıya geçecekler" dedi. Faruk Kara " Beşiktaş'a geçecektim ama seferler iptal olmuş. Taksi ya da dolmuşla gideceğiz." dedi.

KIZ KULESİ KAYBOLDUİstanbul'un simgeleri arasında yer alan Kız Kulesi'nin de sisten dolayı kaybolduğu görüldü. Üsküdar Sahili'nde bazılar sis manzarasını fotoğrafladı. Kız kulesini çekmek için geldiğini söyleyen Perihan Yaman "İstanbul çok güzel. Sis olduğundan Kız kulesini çekmeye gelmiştik. Maalesef hiç gözükmüyor. Sisin açılmasını bekleyeceğiz" diye konuştu.

Görüntü dökümü: -----------Sis-Beşiktaş iskelesi-Kartal D-100'deki sis-Üsküdar'da sis-Üsküdar sahilden görüntü-Vapur iskelelerinden görüntü-İptal anonsları-İskeleye gelip ayrılanların görüntüsü-Taksi ve dolmuşlara binen vatandaşlar-Marmaray'dan görüntü-Fotoğraf çekenlerden görüntü-Genel ve detay görüntüler


İSTANBUL SİS ALTINDA-2
İSTANBUL SİS ALTINDA-2
İSTANBUL SİS ALTINDA-2
İSTANBUL SİS ALTINDA-2
İSTANBUL SİS ALTINDA-2

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL SİS ALTINDA-2 - Son Dakika


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