İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yapan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir kültür merkezinde örgütün yurt dışı merkez komitesiyle şifreli yazışmaların yapıldığı, aranan zanlıların saklanma ihtimali bulunduğu ve kapıların zırhlı olduğu bilgisine ulaştı.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da DHKP-C'ye yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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