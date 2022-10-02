İstanbul'da DHKP-C'ye yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da DHKP-C'ye yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

02.10.2022 16:38
İstanbul'da DHKP-C'ye yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

İstanbul Şişli'de terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Şişli'de terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yapan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir kültür merkezinde örgütün yurt dışı merkez komitesiyle şifreli yazışmaların yapıldığı, aranan zanlıların saklanma ihtimali bulunduğu ve kapıların zırhlı olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine ekiplerce düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen B.V, C.T, C.K, F.K. ve B.H, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da DHKP-C'ye yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da DHKP-C'ye yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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