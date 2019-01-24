Son Dakika Haberleri: İstanbul- Sultangazi'de Kamyon Devrildi, Sürücüsü Yara Almadan Kurtuldu

İstanbul- Sultangazi'de Kamyon Devrildi, Sürücüsü Yara Almadan Kurtuldu

2 saat önce

Sultangazi'de bir aracın sıkıştırdığı iddia edilen kamyon devrildi.

Sultangazi'de bir aracın sıkıştırdığı iddia edilen kamyon devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

Haber-Kamera Emin YEŞİLİSTANBUL,(DHA)

Sultangazi Mahmutbey Yolu Habipler-Mahmutbey Sapağı altgeçidi girişinde saat 13.00'da meydana gelen kaza iddialara göre şöyle meydana geldi; Mustafa Efe yönetimindeki 34 JLY 69 plakalı kamyonu bir araç sıkıştırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Diğer aracın hızla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Devrilen kamyon nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:12 Kaynak: DHA

Mahmutbey, DHA, Sultangazi, Güncel
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