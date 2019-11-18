Son Dakika Haberleri: 'İStanbul Tanısız ve NAdir Hastalıklara Çözüm Platformu' toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel 'İStanbul Tanısız ve NAdir Hastalıklara Çözüm Platformu' toplantısı yapıldı - Son Dakika

'İStanbul Tanısız ve NAdir Hastalıklara Çözüm Platformu' toplantısı yapıldı

6 saat önce

TÜSEB Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü (TÜHKE), Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar DETAE ortaklığında gerçekleştirilecek ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından fonlanacak olan "İSTisNA (İStanbul Tanısız ve NAdir...

'İStanbul Tanısız ve NAdir Hastalıklara Çözüm Platformu' toplantısı yapıldı, System.String[]

TÜSEB Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü (TÜHKE), Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar DETAE ortaklığında gerçekleştirilecek ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından fonlanacak olan "İSTisNA (İStanbul Tanısız ve NAdir Hastalıklara Çözüm Platformu)" Toplantısı, TÜSEB Koşuyolu Kampüsü'nde yapıldı.


Projenin ana teması, nadir hastalığı olan bireyler ve bu hastaların takip ve tedavisini üstlenecek sağlık profesyoneli için tanı, tedavi ve bakım olanakları hakkında bilgiler sunmak, bu alanda veri toplamak (biyobanka kurmak), gerekli yasal düzenlemelere hazırlık olarak çalışmalar yapmak ve nadir hastalıkların ülkemizdeki sıklığı, genetik özellikleri ve Ar-Ge'ye dönüşebilecek ürünler konusunda çevrimsel araştırmalar yapmak olarak açıklandı. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruya cevap verdi: Farklı makama oynamak hata
İBB Sözcüsü Murat Ongun: İmamoğlu'nun yeni makam aracı alacağı iddiası doğru değil İŞ ADAMINDAN BEŞİKTAŞ ESKİ YÖNETİCİSİNE SUÇ DUYURUSU İş adamından Beşiktaş eski yöneticisine suç duyurusu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 19:16:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'İStanbul Tanısız ve NAdir Hastalıklara Çözüm Platformu' toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]