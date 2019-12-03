Son Dakika Haberleri: İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde "Ekonomi ve Yatırım Zirvesi" düzenlenecek
Son Dakika Ekonomi İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde 'Ekonomi ve Yatırım Zirvesi' düzenlenecek - Son Dakika Ekonomi

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde "Ekonomi ve Yatırım Zirvesi" düzenlenecek

6 saat önce

İstanbul Ticaret Üniversitesi Borsa ve Yatırım Topluluğu tarafından düzenlenen 2. Ekonomi ve Yatırım Zirvesi iş dünyasını bir araya getirecek.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde

İstanbul Ticaret Üniversitesi Borsa ve Yatırım Topluluğu tarafından düzenlenen 2. Ekonomi ve Yatırım Zirvesi iş dünyasını bir araya getirecek.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık'ta üniversitenin Sütlüce Yerleşkesi'nde düzenlenecek zirveye Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben ve şirketlerin üst düzey yöneticileri katılacak.


2020 ekonomi beklentileri ile finans piyasalarının geleceğinin masaya yatırılacağı zirveye şu isimler katılacak:

"Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Feyzullah Yetgin, Turkcell Hazine ve Sermaye Piyasaları Grup Başkanı Mehmet Gençtürk, Engin Grup Yönetim Kurulu Üyesi Hande Enes, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Kızılkaya Yıldız, Palmet EnerjiMali İşler Direktörü (CFO) Bora Kıraç, Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talayt Yeşiloğlu, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Sabri Öz ve Dr. Ali Küçükçolak."

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ekonomi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 15:57:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde "Ekonomi ve Yatırım Zirvesi" düzenlenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]