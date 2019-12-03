İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde

İstanbul Ticaret Üniversitesi Borsa ve Yatırım Topluluğu tarafından düzenlenen 2. Ekonomi ve Yatırım Zirvesi iş dünyasını bir araya getirecek.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık'ta üniversitenin Sütlüce Yerleşkesi'nde düzenlenecek zirveye Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben ve şirketlerin üst düzey yöneticileri katılacak.



2020 ekonomi beklentileri ile finans piyasalarının geleceğinin masaya yatırılacağı zirveye şu isimler katılacak:

"Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Feyzullah Yetgin, Turkcell Hazine ve Sermaye Piyasaları Grup Başkanı Mehmet Gençtürk, Engin Grup Yönetim Kurulu Üyesi Hande Enes, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Kızılkaya Yıldız, Palmet EnerjiMali İşler Direktörü (CFO) Bora Kıraç, Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talayt Yeşiloğlu, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Sabri Öz ve Dr. Ali Küçükçolak."