İstanbul Tıp Fakültesi'nden online gözlüklerle uygulamalı eğitim - Son Dakika

İSTANBUL Üniversitesi- İstanbul Tıp Fakültesi tarafından pandemi sürecinden uzaktan eğitime bir yenilik getirildi. Tıp fakültesi için oldukça önemli olan uygulamalı eğitimler artık online gözlükler sayesinde yapılacak. İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek "Öğrenciler, gözlüğü takan hocanın gözünden uzaktan hasta muayenesini, uygulamalı işlemleri, ve ameliyatları seyredebilecekler" dedi.

Koronavirüs nedeniyle eğitimlerin pek çoğu uzaktan online olarak yapılıyor ancak bazı bölümlerde pratik eğitimler oldukça önemli. Bunlardan birisi de tıp fakültesi eğitimi. İÜ İstanbul Tıp Fakültesin'de pandemi nedeniyle yapılamayan pratik eğitimlerdeki eksiklikleri gidermek amacıyla online gözlükle eğitim modeline geçildi. Hazırlanan özel gözlükle, takan kişinin gözünden yapılan tüm işlemler izlenebiliyor. Yeni eğitim öğretim döneminde bu gözlüklerin kullanılacağını belirten İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Tıp fakültesi eğitimi uzaktan eğitimle çok mümkün değil ancak zorunlu şartlar nedeniyle geçtiğimiz bahar yarı yılından itibaren teknik aletlerle uzaktan eğitim modeline geçtik. Pratik dersler biraz eksik kalıyordu bu süreçte. Pandemi sürecinin uzayacağını düşünerek ve pratik derslerdeki eksiklikleri gidermek amacıyla bu online gözlüklere geçtik. Gözlüğü takan hocanın gözünden uzaktan hasta muayenesini, uygulamalı işlemleri, ve ameliyatları seyredebilecekler. Tıp pratiğindeki izleme ve gözlemlemenin büyük bir kısmını karşılamış olacak. Tedariklerimizi yaptık, tedariklerimizi karşıladık ve bugün itibarıyla da pratik eğitimleri bu gözlükler sayesinde yapacağız" dedi.

"BÖYLE BİR EĞİTİM MODELİ ŞU ANDA TÜRKİYE'DE YOK"

Prof. Dr. Tufan Tükek, "Böyle bir eğitim modeli şu anda Türkiye 'de yok. Dünyada da olduğunu sanmıyorum. Bizde asıl olan yüz yüze eğitim. Biz de 20 tane tedarik ettik. Özellikle uygulamaları eğitim gerektiren polikliniklerde, dahili tıp bilimlerinde hasta ile olan konuşma, hastanın muayene edilme şekli ve hastada sonuca gitme şeklini çocuklara gösterecek bir eğitim modeli. Ameliyathanelerde yine aynı şekillerde belirli ameliyatlarda ve acillerde uygulama esnasında kullanılacak" ifadelerini kullandı.

"BU ÇOK BÜYÜK BİR GELİŞME"Online gözlükle bir öğrencisi üzerinden gözlüğü deneyen Hematoloji Bölümünden Prof. Dr. Mustafa Yenerel, "Bu çok büyük bir gelişme. Pandemi süreci olmasaydı böyle şeyler aklımıza gelmeyecekti. 450 öğrencimiz var. O kadar çok öğrenciye eğitim verirken de bu tip modellerin geliştirilmesi çok daha iyi oldu. Pandemi bize bunu zorunlu kıldı. Tıp fakültesinde usta çırak ilişkisi önemli. Ustası, eğitimcisi nasıl görüyorsa öğrencisine öyle öğretecek ve bu şekilde eğitim ilerleyecek. Bu gözlükler sayesinde aynı odada olmasına gerek kalmadan izleyebilecek" diye konuştu.Tıp fakültesi 6. Sınıf öğrencisi Kaan Gül "İlk beş senelik eğitimimizde öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle gözlem konusunda bazı sıkıntılar yaşıyorduk. Anatomi laboratuvarlarında arkada olup görmeyen arkadaşlarımız vardı. Bu gözlüğün kullanımı da bu tür sorunları ortadan kaldıracak" dedi.

- İstanbul