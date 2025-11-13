İstanbul trafiğinde kritik düzenleme! 84 noktada hız limitleri değişti - Son Dakika
13.11.2025 13:18
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kasım ayı toplantısında oybirliğiyle İstanbul'da 84 noktada hız limiti güncellendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kasım ayı toplantısı Feshane'de bulunan Art İstanbul Toplantı Salonu'nda düzenlendi.

HIZ LİMİTLERİ GÜNCELLENDİ

Toplantının başkanlığını Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin yaptı. Toplantıda İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışmasıyla oluşturulan teklif toplantıya sunuldu. İstanbul geneli trafik işaret levhalarının sadeleştirmesi ve çeşitli yol kesimlerinde hız limitlerinin yenilenmesi teklifi görüşüldü. Oybirliğiyle 84 noktada hız limiti güncellendi. Toplantı diğer maddelerin oybirliğine sunulmasıyla sona erdi.

1168 NOKTADA TESPİT YAPILDI

Hız limitinin revizesinden bahseden Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Rıdvan Oğul, "Çalışma 2025/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesinde özetle, karayollarındaki hız sınırlarının yeniden değerlendirilerek yol yapısı üzerinde hız sınırlarını belirleyen işaretlerimin gerekliliği ve konumunun incelenip, ülke genelinde yeknesaklığın sağlanması, çalışmalarının ivedilikle yapılıp sonuçlanması talebi üzerine başlatıldı. Valilik makamı tarafından bu konuyla ilgili bir komisyon oluşturuldu. Çalışma kapsamında yine genelgede belirtilen belediyelerin bakım ve onarımından sorumlu olduğu, taşıma kapasitesi yüksek yollar tanımına uygun olarak komisyonun belirlemiş olduğu çalışma grubu marifetiyle belirlenen toplam 84 yol güzergahında bin 168 noktada tespit yapıldı" dedi.

31 ARALIK 2025'E KADAR ÇALIŞMALAR TAMAMLANACAK

Konuşmasına devam eden Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Oğul, "Bu tespitler sonucunda hız limitleri yeniden belirlendi. Levhalarla ilgili düzenlemeler yeniden yapıldı. Avrupa Yakası'nda 57 noktada, Anadolu Yakası'nda da 27 güzergahta olmak üzere toplam 84 güzergahta hızlar yeniden belirlendi. Bu çalışma sonucunda toplam bin 105 levhanın yerinde uygulanması, 14 bin 655 levhanın da sökümü karara bağlandı. Büyük bir çalışma İstanbul genelinde. Takvime göre 31 Aralık 2025 tarihine kadar da saha çalışmalarının tamamlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Otomobil, Yaşam, Son Dakika

