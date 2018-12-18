İstanbul Trafiğine Maç Düzenlemesi

Ziraat Türkiye Kupası
'ında, Kasımpaşa
ile Menemen Belediyespor
arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak. İstanbul
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın 17.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Stadı'nda, Kasımpaşa ile Menemen Belediyespor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.
Açıklamada, yarın 14.00'ten müsabaka bitimine kadar Neva
Sokağı girişi, Refik Saydam
Caddesi stat üstü yan yola giriş, Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı
Caddesi kesişimi, Refik Saydam Caddesi stat yan yol ile İspark
'ın 3. ve 4. kat çıkışları ve stat yan yol istikametinin trafiğe kapatılacağı bildirildi.