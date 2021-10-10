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İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi - Son Dakika

İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi

10.10.2021 11:02

İstanbul'un su kaynaklarını besleyen Istrancalar da kurudu. Kuraklık tehdidi yaşayan İstanbul için tehlike çanları artık daha şiddetli çalmaya başladı. Yeteri kadar önlem alınmazsa İstanbul'u gelecekte kuraklık bekliyor. Konu hakkında açıklamada bulunan Trakya Platformu Kırklareli Dönem Sözcüsü Göksal Çidem, "Istrancalar Barajı'nda su olmazsa ülke nüfusunun neredeyse beşte birinin yaşadığı İstanbul yaşanmaz olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde yaz boyu etkili olan ve daha önce doğal güzelliği ile ünlü olan çok sayıda gölün kurumasına neden olan kuraklık, İstanbul'u artık daha fazla tehdit etmeye başladı. Uzmanlar, yeteri önlem alınmaması durumunda İstanbul'un ciddi sorunlarla karşılaşacağını vurguluyor.

ISTRANCALAR DA KURAKLIKTAN NASİBİNİ ALDI

İstanbul'un su ihtiyacının temin edildiği Istrancalar Barajı kuraklıktan nasibini aldı. Istranca'nın dereleriyle Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki kuraklık dikkat çekiyor. Tamamen kuruyan her 2 barajın yanı sıra Istrancalardaki irili ufaklı dereler de kuraklığın pençesinde.

İstanbul'u bekleyen büyük tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarma geçti

BÜYÜK MENDERES İLE KİRLETİLİYOR

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, son yıllarda çevre kirliliğinin yoğun görüldüğü Bafa Gölü'nde avlanan balıklarda ağır metal birikimi olduğu belirlendi. Bafa'nın, özellikle Büyük Menderes Nehri'yle kirletildiği ortaya çıktı.

İstanbul'u bekleyen büyük tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarma geçti

TEMİZ HAVA DENGESİ DE BOZULACAK

Bölgedeki son durumu değerlendiren Trakya Platformu Kırklareli Dönem Sözcüsü Göksal Çidem, tükenen su kaynaklarının yanı sıra ekolojik tahribata bağlı temiz hava dengesini bozulacağı uyarısını yaptı.

"İSTANBUL YAŞANMAZ OLACAK"

Çidem, "Istrancalar için sözün bittiği yer değil, suyun bittiği yerdeyiz. Istrancalarda su olmazsa ülke nüfusunun neredeyse beşte birinin yaşadığı İstanbul yaşanmaz olacak. Çünkü İstanbul'un havası ve suyu buradan gidiyor" dedi.

İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi

Istrancalar Barajı, Trakya Bölgesi, Kırklareli, İstanbul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi - Son Dakika
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