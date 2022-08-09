AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı - Son Dakika
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AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı

09.08.2022 16:49
AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı

İSTANBUL'un gece yarısından itibaren yağışlı havanın etkisine gireceğini açıklayan AKOM, çarşamba ve perşembe günü etkisini arttıracak yağışlar konusunda vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İSTANBUL'un gece yarısından itibaren yağışlı havanın etkisine gireceğini açıklayan AKOM, çarşamba ve perşembe günü etkisini arttıracak yağışlar konusunda vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde bu gece yarısından itibaren yağış uyarısında bulundu. AKOM, vatandaşların çarşamba ve perşembe günleri etkili olması beklenen yağışlara karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

AKOM'un açıklamasında "Yağışların yarın gün içerisinde etkisini artırması, yağış anında kuvvetli rüzgarla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor" denildi. Ayrıca yağışlı havanın perşembe akşam saatlerine kadar etkili olabileceği de belirtildi.  AKOM'a göre yağışlı havayla birlikte şimşek ve yıldırım da bekleniyor. Kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde normalin üzerinde olması da muhtemel. AKOM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunmasını istedi.


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AKOM'dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı AKOM'dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı
Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, AKOM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı - Son Dakika
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