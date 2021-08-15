İstanbul'un göbeğinde dev fareler, mama ve su kaplarına akın etti - Son Dakika

Sosyal medya İstanbul Esenyurt'taki dev fareleri konuşuyor. Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan fotoğraflarda belediyenin sokaklarda yaşayan kedi ve köpekler için koyduğu mama kaplarına dadanan fareler yer alıyor.
İstanbul'un göbeğinde kaydedilen görüntüler büyük endişe yaratırken, yetkilileri göreve çağıran vatandaşlar belediyelerin acilen bu konuya el atarak çözüm bulmaları gerektiğine vurgu yaptı.
Fareleri gören vatandaşlar çocuklarını sokağa çıkaramadığından dert yanarken, sosyal medyada yorum üstüne yorum yapılması sonrasında olay bir anda Türkiye gündemine oturdu.
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