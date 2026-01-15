Kartal'da bir kişinin elektrik direğinde asılı olduğu yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, direkte asılı halde bulunan kişiyi tespit etti.
Sağlık kontrolü yapılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, inceleme ve delil çalışması başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında ölüm nedeninin netleşmesi için adli süreç işletildi.
Son Dakika › Yaşam › İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)