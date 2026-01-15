İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'un göbeğinde kendini direğe astı
15.01.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'un göbeğinde kendini direğe astı
Haber Videosu

İstanbul'un Kartal ilçesinde bir kişi kendisini elektrik direğine asarak yaşamına son verdi.

Kartal'da bir kişinin elektrik direğinde asılı olduğu yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, direkte asılı halde bulunan kişiyi tespit etti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık kontrolü yapılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, inceleme ve delil çalışması başlatıldı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma kapsamında ölüm nedeninin netleşmesi için adli süreç işletildi.

Eğitim, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • İbrahim Eren İbrahim Eren:
    bu aralar intihar edenleri çok duyuyorum onları bu hale getirenler allahım sen affetme 15 1 Yanıtla
  • Mehmet yılmaz Mehmet yılmaz:
    adli süreçte incelendi diyelim SONUÇ ve ÇÖZÜM. yaraya merhem varmı yok. böyle bir çöküş hiç bir devirde görülmedi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
Galatasaray Daikin’de Avrupa maçı öncesi 2 önemli eksik daha Galatasaray Daikin'de Avrupa maçı öncesi 2 önemli eksik daha

14:40
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
14:03
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
13:48
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu’nun son hali
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali
13:07
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
13:06
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:05:58. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.