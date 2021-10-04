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İstanbul'un göbeğindeki ürküten ahşap ev! 5 saniyeliğine ortadan kaybolduğunu duyanların tüyleri ürperiyor - Son Dakika

İstanbul'un göbeğindeki ürküten ahşap ev! 5 saniyeliğine ortadan kaybolduğunu duyanların tüyleri ürperiyor

04.10.2021 00:08

İstanbul Bakırköy merkezde yer alan ahşap ev, hakkındaki hikayeler nedeniyle duyanları ürkütüyor. Evin, yılın belli dönemlerinde 5 saniyeliğine ortadan kaybolduğu iddia ediliyor. Bölge sakinlerinden bazıları da bu duruma şahit olduğunu öne sürüyor.

İstanbul, dünyanın en gözde şehirlerinden biri. Nitekim İstanbul'un bugünü kadar geçmişi de bir o kadar hareketli. Bakırköy ilçesinde eskiden kalma ahşap ev ise eski İstanbul'u yansıtıyor fakat ev hakkındaki hikayeyi duyanların ayakları geri geri gidiyor.

TÜYLERİ ÜRPERTEN İDDİALAR

Belki de İstanbul'da yaşayan çoğu kişi evin önünden geçmiştir ancak hakkındaki iddiaları bilen çok az kişi var. Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi, Vankulu Sokak'ın İncirli Caddesi ile birleştiği yerde bulunan evin, yılın belli dönemlerinde 5 saniyeliğine ortadan kaybolduğu söyleniyor. Üstelik buna şahit olduğunu söyleyen mahalle sakinleri bile var.

"PERİLİ KÖŞK" DİYE DE ANILIYOR

Ev hakkındaki iddialar bunlarla da sınırlı değil. Aynı zamanda "Perili Köşk" olarak da adlandırılan evde gizemli olaylar yaşandığı söyleniyor. Üstelik akşamları evden ses geldiğini iddia edenler bile var. Sözlük sitelerinde hakkında 6 sayfa yorum bulunan ev, hala bölgeden geçenlerin dikkatini çekiyor. Ancak evin gizemi çözülmüş değil. Paylaşılamayan miras yüzünden atıl kaldığı da söylenenler arasında.

İstanbul'un göbeğindeki ürküten ahşap ev! 5 saniyeliğine ortadan kaybolduğunu duyanların tüyleri ürperiyor
İstanbul'un göbeğindeki ürküten ahşap ev! 5 saniyeliğine ortadan kaybolduğunu duyanların tüyleri ürperiyor
İstanbul'un göbeğindeki ürküten ahşap ev! 5 saniyeliğine ortadan kaybolduğunu duyanların tüyleri ürperiyor
İstanbul'un göbeğindeki ürküten ahşap ev! 5 saniyeliğine ortadan kaybolduğunu duyanların tüyleri ürperiyor

Bakırköy Belediye Başkanlığı, Bakırköy, İstanbul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'un göbeğindeki ürküten ahşap ev! 5 saniyeliğine ortadan kaybolduğunu duyanların tüyleri ürperiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'un göbeğindeki ürküten ahşap ev! 5 saniyeliğine ortadan kaybolduğunu duyanların tüyleri ürperiyor - Son Dakika
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