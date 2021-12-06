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İstanbul Üniversitesinde Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılı fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

İstanbul Üniversitesinde Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılı fotoğraf sergisi açıldı

06.12.2021 16:28
İstanbul Üniversitesinde Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılı fotoğraf sergisi açıldı

Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılı ve Bangladeş kurucu lideri Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın doğumunun 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Üniversitesinde fotoğraf sergisi açıldı.

Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılı ve Bangladeş kurucu lideri Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın doğumunun 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Üniversitesinde fotoğraf sergisi açıldı.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak'ın ev sahipliğinde İstanbul Üniversitesi rektörlük binasında açılışı gerçekleştirilen sergiye, Bangladeş Devlet Bakan Yardımcısı Sultana Afroza, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan ve Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Muhammed Monirul İslam'ın yanı sıra diplomatik misyon temsilciler, iş adamları ve Bangladeşliler katıldı.

"Bangabandhu ve Bangladeş" başlıklı sergide ülkenin kurucu lideri Bangabandhu'nun hayatından kesitlerle Bangladeş'in kültürel ve doğal zenginlikleri anlatan fotoğraflar davetlilerin beğenisine sunuldu.

Sergi açılışın ardından konuşan Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, "ulusun babası" olarak kabul edilen Sheikh Mujibur Rahman'ın yaşamına ve siyasi mücadelesine ilişkin bilgiler paylaştı.

Bangladeş'in kuruluş mücadelesinde yüzbinlerce insanın hayatını kaybettiğini ve zorlu günler yaşandığını anımsatan Mannan, "Bu zorlu günleri ve başarıları, ulusun babası olarak kabul edilen Sheikh Mujibur Rahman'ı İstanbul'da anmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Dost ülke Türkiye ve Bangladeş arasındaki sosyal, kültürel, tarihi ilişkileri geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İki ülke arasındaki ticareti geliştirmek için çalışıyoruz. Bangladeş'e Türk yatırımcıları davet ettiğimiz gibi buraya da Bangladeşli yatırımcıları davet ediyoruz. İlişkilerini giderek daha da güçleneceğine eminim." diye konuştu.

Mannam, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina arasındaki yakın diyaloğun önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Zaten çok iyi olan ilişkiler son yıllarda liderlerin de çabalarıyla tarihteki en iyi noktada. Bangladeş Türkiye ile çok derin tarihi ilişkilere sahip ve şimdi ticareti daha da artırma vakti." ifadelerini kullandı.

Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Muhammed Monirul İslam da konuşmasında iki ülke arasındaki artan iş birliklerine dikkati çekti.

İslam, "İki ülke ilişkileri gerçekten tarihteki en iyi noktada. İki ülke siyasi, ticari ve kültürel ilişki düzeyinde çok iyi bir şekilde ilerliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki emekleri ve çabaları için mutluyuz. Bangladeş'in altın yılı olarak adlandırılan 50. yıl etkinliğinin iki ülkenin dostluğuna katkı yapacağına inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İstanbul'da yaşayan Bangladeşli yönetmen Shakil Reja Efty tarafından hazırlanan Sheikh Mujibur Rahman'ın hayatını anlatan 35 dakikalık belgeselin gösterimi yapıldı.

Büyükelçi Mannan, İstanbul Vali Yardımcısı Gevrek ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Ak'a özel plaket takdim etti.

Sergi İstanbul Üniversitesi rektörlük binasında bir ay süreyle ziyarete açık olacak.

Togo Cumhuriyeti, Bangladeş, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Üniversitesinde Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılı fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Üniversitesinde Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılı fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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