Üsküdar'daki otopark zabıtaları gerdi - Son Dakika
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Üsküdar'daki otopark zabıtaları gerdi

15.06.2022 13:33
Üsküdar'daki otopark zabıtaları gerdi

ÜSKÜDAR Salacak Sahili'nde otopark olarak kullanılan alanda İBB ve Üsküdar zabıtaları yumruk yumruğa birbirine girdi.

ÜSKÜDAR Salacak Sahili'nde otopark olarak kullanılan alanda İBB ve Üsküdar zabıtaları yumruk yumruğa birbirine girdi. Bazı işçiler darbedildi. Her iki taraf da alanın kullanımı üzerinde hak iddia etti.

Üsküdar Salacak Sahili'nde sabah saatlerinde İBB ve Üsküdar zabıtaları karşı karşıya geldi. Her iki taraf da alanın kullanımı üzerinde hak iddia ederken, taraflar arasında gerginlik çıktı. Gerginlik sırasında taraflar yumruk yumruğa birbirine saldırdı. Gruptakilerden bazıları darbedildi. Olay yerine çok sayıda polis geldi. Ekipler, tarafları ayırdı. Tarafların buradaki bekleyişleri sürüyor.

Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekariya Şanlıer, "Yaşanmasını istemediğimiz durumlar meydana geldi. Biz bu alanı İBB'ye otopark olarak devrettik. Yıllardır da işletilen bir alandı. Onun haricinde aynı zamanda resmi dönemlerde tören alanı olarak da kullanılıyordu. Bize İBB tarafından herhangi bir proje sunulmadan bir bilgi verilmeden İBB burayı otopark olarak boşalttı. Farklı bir proje yapmayı düşündüğünü sadece sözlü olarak öğrendik. Tesisimiz hemen yan tarafında Nevmekan ve Hanım Sultanlar Müzemizin olduğu bir alan. Kullanım yetkisi zaten Üsküdar Belediyesi'nde. Biz burayı İBB'ye otopark kullanımı için verdik. Malum İstanbul'un büyük sorunlarından biri otopark problemi. İnsanlar buraya aracını bırakıp, işlerini hallediyor. Bu nedenle amacı doğrultusunda kullanılmasını istiyoruz. Biz burada şantiye görmek istemiyoruz. Daha doğrusu ne yapılacağını da bilmiyoruz" diye konuştu.

İBB'den de Üsküdar'da yer alan Atatürk Anıtının onarılması ve etrafının anıtı açığa çıkaracak şekilde temizlenmesi için İBB Miras ekibi tarafından İBB yetkisinde olan alanda gerçekleştirilen çalışmaya Üsküdar Belediyesi Zabıtası tarafından müdahale edildiği, işçilerin darbedildiği belirtildi.


Üsküdar'daki otopark zabıtaları gerdi
Üsküdar'daki otopark zabıtaları gerdi
Üsküdar'daki otopark zabıtaları gerdi
Üsküdar'daki otopark zabıtaları gerdi
Üsküdar'daki otopark zabıtaları gerdi
Üsküdar'daki otopark zabıtaları gerdi
Üsküdar'daki otopark zabıtaları gerdi
Üsküdar'daki otopark zabıtaları gerdi
Üsküdar'daki otopark zabıtaları gerdi
Üsküdar'daki otopark zabıtaları gerdi
Üsküdar'daki otopark zabıtaları gerdi
Üsküdar'daki otopark zabıtaları gerdi
Üsküdar'daki otopark zabıtaları gerdi
YORUMLAR
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Üsküdar Zabıtasından İstanbul Büyükşehir Belediye Ekiplerine Saldırı Üsküdar Zabıtasından İstanbul Büyükşehir Belediye Ekiplerine Saldırı İBB ve Üsküdar Belediyesi ekipleri arasında gergin anlar! Tartışma otopark alanı paylaşımından çıktı... İBB ve Üsküdar Belediyesi ekipleri arasında gergin anlar! Tartışma otopark alanı paylaşımından çıktı...
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'daki otopark zabıtaları gerdi - Son Dakika

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