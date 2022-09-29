İstanbul Valiliği, Onur Yürüyüşü'ndeki Şiddeti Orantılı Buldu, Soruşturmaya İzin Vermedi - Son Dakika
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İstanbul Valiliği, Onur Yürüyüşü'ndeki Şiddeti Orantılı Buldu, Soruşturmaya İzin Vermedi

29.09.2022 17:41

İstanbul Valiliği, Beyoğlu’nda yapılmak istenen LGBTİ Artı Onur Yürüyüşü'nde göstericileri darp ve tehdit ettiği iddia edilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Muhammet Hanifi Zengin hakkında, şikayetçilerin yaralanmalarının 'gözaltına alma işlemi sırasında direniş gösterirken olabilecek basit yaralanmalardan ibaret olduğu' gerekçesiyle soruşturmaya yer olmadığına karar verdi.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda yapılmak istenen LGBTİ Artı Onur Yürüyüşü'nde göstericileri darp ve tehdit ettiği iddia edilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Muhammet Hanifi Zengin hakkında, şikayetçilerin yaralanmalarının 'gözaltına alma işlemi sırasında direniş gösterirken olabilecek basit yaralanmalardan ibaret olduğu' gerekçesiyle soruşturma yer olmadığına karar verdi.

İstanbul Valiliği, 26 Haziran 2022 tarihinde Beyoğlu Taksim'de yapılmak istenen 20. LGBTİ Artı Onur Yürüyüşü'nde göstericileri darp ve tehdit ettiği iddia edilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin hakkında, 11 kişinin avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptıkları suç duyurusu ile ilgili olarak soruşturma izni vermedi. Valilik, Zengin hakkında disiplin soruşturması açılmasına gerek olmadığına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verdi.

"ORANTILI GÜÇ KULLANILDI, YARALANMALAR UFAK"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzasını taşıyan kararda, yapılan incelemeler sonucunda söz konusu olay gününde polisin göstericilere kademeli ve orantılı güç gösterdiği değerlendirildi. Karar tutanağında, incelendiği belirtilen gözaltı sonrası doktor muayene raporlarına göre şikayetçilerde ufak yaralanmalar dışında herhangi bir darp ve cebir izine rastlanılmadığı kaydedildi. Söz konusu 'ufak yaralanmalar'ın ise gözaltına alma işlemi yapıldığı sırada direniş gösterirken olabilecek basit yaralanmalardan ibaret olduğu, tıbbi müdahale gerektiren yaralanma durumunun bulunmadığı belirtildi.

"DARP, HAKARET VE TACİZ İDDİALARINI DESTEKLEYEN GÖRÜNTÜ, BELGE, FOTOĞRAF YOK"

Müştekilerin, iddia ettikleri darp, hakaret ve taciz gibi muamelelerin ise iddiadan ibaret olduğunun değerlendirildiği kararda, bu iddiaları destekleyen herhangi bir görüntü, belge, fotoğraf veya somut delil bulunmadığı, şikayetlerin sadece sözlü beyandan ibaret olduğu kaydedildi.

"SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE"

Valilik, yapılan değerlendirmelerin sonucunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin hakkında "soruşturma izni verilmemesine" ve disiplin yönünden ise "disiplin soruşturmasına konu olabilecek herhangi bir hareketine rastlanılmadığından disiplin soruşturulması açılmasına gerek olmadığına" ve "dosyanın işlemden kaldırılmasına" karar verdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği, Onur Yürüyüşü'ndeki Şiddeti Orantılı Buldu, Soruşturmaya İzin Vermedi - Son Dakika

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