İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ayşen Gruda Paylaşımı
36 dakika önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ayşen Gruda paylaşımı İstanbul Valisi usta sanatçıya rahmet sevenlerine başsağlığı dilediİSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak 74 yaşında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden usta oyuncu Ayşen Gruda'ya...
İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya'dan Ayşen Gruda paylaşımı
İstanbul Valisi usta sanatçıya rahmet sevenlerine başsağlığı diledi
İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak 74 yaşında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden usta oyuncu Ayşen Gruda'ya rahmet ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Usta Oyuncu Ayşen Gruda pankreas kanseri nedeniyle bugün hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefat haberini alan sevenleri ve sanat camiası yasa boğuldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Gruda'ya rahmet ve sevenlerine baş sağlığı diledi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Türk sinemamızın ve tiyatromuzun duayenlerinden değerli sanatçımız Ayşen Gruda'ya Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim" paylaşımını yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:53 Kaynak: İHA
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