Son Dakika Haberleri: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 96. yıl kurtuluş mesajı
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 96. yıl kurtuluş mesajı

42 dakika önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesaj yayınladı.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 96. yıl kurtuluş mesajı, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesaj yayınladı.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Yerlikaya mesajında şu ifadelere yer verdi:


"İstanbul; medeniyetimizin hülasası, cümle kapısıdır. Tüm zamanlarda dünyanın baş şehridir. 1600 yıl kesintisiz payitaht, şehirlerin sultanı, sultanların şehri olan İstanbul'umuz, 16 Mart 1920'de işgal edildi. Boğazımıza düşman gemileri demirledi. Bayrağımız indirildi. İstanbul eşi görülmemiş bir felaket yaşadı. Kurtuluş savaşımızın zaferle sonuçlanmasının ardından Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle 'geldikleri gibi gittiler'. İşgalciler, 4 Ekim'de Türk bayrağına selam durarak İstanbul'u terk ettiler. Şükrü Naili Paşa komutasındaki ordumuzun İstanbul'a girmesiyle milletimizin hürriyet meşalesi yeniden alevlendi. En yüksek abidelerinden biri olan şehrimiz, esarete hiçbir zaman boyun eğmeyeceğini 15 Temmuz'da bir kez daha gösterdi. İşgalcilerin uzantılarını bir kez daha derdest etti. Allah'ın izniyle bir daha asla gelemeyecekler. Tarihimizin, medeniyetimizin, şehit ve gazilerimizin emaneti böyle görkemli bir şehrin hizmetkarı olmak; büyük bir onur ve talih olduğu kadar ciddi ve ağır bir sorumluluktur. Devletimizin ve milletimizin tevdi ettiği vazifeleri yerine getirmek, İstanbul'u daha ileriye taşımak, şehit ve gazilerimize, 15 milyon İstanbullunun her bir ferdine layık olmak için daha çok çalışacağız. İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümünü tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Şükrü Naili Paşa ve istiklalimizin tüm kahramanlarını şükranla anıyorum. Kurtuluş günümüz kutlu olsun." - İSTANBUL

Payitaht Abdülhamit, İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:55 Kaynak: İHA
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