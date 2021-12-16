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İstanbullulara müjde! Ulaşıma zam yok - Son Dakika

İstanbullulara müjde! Ulaşıma zam yok

16.12.2021 13:44
İstanbullulara müjde! Ulaşıma zam yok

İstanbul'da elektronik bilet, taksi, dolmuş, minibüse yüzde 36.13, servis araçlarına yüzde 27.12 zam teklifi anlaşmaya varılamayınca tartışmalar arasında oy çokluğu ile reddedildi.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Bakırköy'deki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirildi.

Oturumda İBB'nin toplu taşıma ücret tarifelerine zam teklifi görüşüldü. İBB yönetiminin sunduğu teklifte; enflasyon, asgari ücret değişimi, yakıt giderlerinin yarattığı maliyet nedeniyle elektronik bilet, taksi, dolmuş, minibüse yüzde 36.13servis araçlarına yüzde 27.12 zam teklif edildi.

Teklifte Türkiye'de yaşanan fiyat artışlarına dikkat çekilerek "Motorin yüzde 57, sanayi elektriği yüzde 250 zam geldi, dolar yüzde 85 arttı" denildi. Çoğunluktaki hükümet temsilcileri adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, taksi-dolmuş-minibüse yüzde 28.60, elektronik bilete yüzde 18 zam teklifinde bulundu.

İBB'nin teklifi Çağlar tarafından oya sunuldu ve hükümet temsilcilerinin oyları ile reddedildi. Çağlar, bu ay içinde zam oranını belirlemek üzere tekrar toplantı yapılacağını açıkladı. Oylamanın ardından esnaf temsilcileri zam konusunun karara bağlanamamasına tepki gösterdi. Oylama öncesinde de UKOME üyeleri ve esnaf temsilcileri arasında tartışma yaşandı.

"ARTIŞ ORANLARI DOĞRU DEĞİL"

Yücel verilen artış rakamlarının doğru olmadığını savunarak "Elektriğin yüzde 250 arttığını söylüyorlar, bizim kurumun rakamlarını aldım yüzde 30'luk artış var. Marmaray ve metro ayrı elektrik mi kullanıyor? Anlamıyorum" diye konuştu.

"ÜLKE BÖYLESİNİ GÖRMEDİ"

Yaş sınırı nedeniyle yılbaşında emekliye ayrılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir UKOME toplantısına son kez katıldı. Demir "Olağan bir dönemden geçmiyoruz. Dün hazırladığımız tabloda dolar 14 liraydı, şu an 15 lira. 14 liraya dolar varsa hemen alayım. Hiçbir yıl motorin fiyatında bu kadar artış yaşanmamış. Ne krizler ne çalkantılar gördü bu ülke ama böylesini görmedi. Dolar artmıyor, Türk Lirası düşüyor. Bu maliyetlerin karşılanması esnafın tekerliğini döndürmesi gerekiyor" dedi.

İstanbullulara müjde! Ulaşıma zam yok

İLK KEZ TEŞEKKÜR ETTİ VE YÜZDE 100 ZAM İSTEDİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, şu ifadeleri kullandı:

  • Esnafın tekerinin dönmesi lazım dedi Orhan bey, çok teşekkür ediyorum. Türkiye çok enteresan bir süreçten geçiyor Allah hepimizin yardımcısı olsun.
  • Büşükşehirler, hükümetler esnafına yardımcı olur ama biz bunu göremiyoruz. Zaman kaybedecek halimiz kalmadı. Teker taşa dayandı, kilitlendi yürümüyor.
  • Taksi, dolmuş, minibüs ve servise hak ettiğimiz zam yapılsın. Mağduruz halimiz perişan. Biz aylardır bekliyoruz. İstanbul halkı bize sitem edebilir ama giderlerimiz yüzde 100 arttı. Biz sektör olarak burada tehdit ediliyoruz, dayak yiyoruz.
  • Biz evimize ekmek götürmek için uğraşıyoruz" diye konuştu. Aksu takside indi-bindi ve açılış ücretine yüzde 100, kilometre başına yüzde 60 zam istedi. Minibüslerde de öğrenci ve indi-bindi ücretinin eşitlenip 4 lirada sabitlenmesini talep etti.
  • Esnaf temsilcileri de maliyetleri karşılayamadıklarını kontak kapatacak duruma geldiklerini belirterek önerilen hiçbir zam oranının kendilerini kurtarmayacağını makul ve rasyonel bir zam beklediklerini söylediler.
  • Hükümet kanadının elektronik bilete yüzde 18 zam teklifine tepki gösteren esnaf temsilcileri bu oran ile kontak açamayacaklarını belirttiler.

"ZAM YAPMAYI KİMSE İSTEMEZ"

Toplantıyı yöneten genel sekreter Çağlar da "Zam yapmak hiçbirimizin arzusu değil. Türkiye olağanüstü dönemden geçiyor. Ekonomi başıboş bir hal almış durumda. Biz İBB bütçesini yaparken euroyu 11.5 olarak baz aldık bugün 17 lira. Bugün aynı hizmetleri yapabilmek için 43 milyarlık yükü yükleneceğiz" diye konuştu.

İstanbullulara müjde! Ulaşıma zam yok

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Son Dakika Yaşam İstanbullulara müjde! Ulaşıma zam yok - Son Dakika


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