Son Dakika Haberleri: İstanbulluların Kar Keyfi

İstanbulluların Kar Keyfi

47 dakika önce

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHAİstanbul Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinden bir tanesi olan Aydos Ormanı'nı karla kaplı olarak gören vatandaşlar, karın keyfini doyasıya yaşadı.

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Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

İstanbul Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinden bir tanesi olan Aydos Ormanı'nı karla kaplı olarak gören vatandaşlar, karın keyfini doyasıya yaşadı.

Anadolu Yakası'nın yüksek yerlerinden biri olan Kartal Aydos Tepesi'nin karla kaplı olduğunu gören vatandaşlar, aileleriyle birlikte buraya akın etti. Kimileri çocuklarıyla birlikte kartopu oynarken, kimileri ise kardan adam yaptı. Bazı vatandaşlar ise, karda sucuk yemenin tadını çıkardı. Eşi ve çocuğuyla Aydos Tepesi'ne gelen bir kişi, "Yıllardır doğru düzgün bir kar yağmadı. Karın özlemini İstanbullular olarak çekiyoruz. İstanbul'un en yüksek tepesi de bilindiği gibi Aydos Tepesi olduğu için. Aydos'un eteklerinde oturuyoruz zaten, Kurtköy'de. Buranın güzel manzarasını gördükten sonra ailecek buraya çıkıp hava alalım dedik. Çoluk çocuk geldik buraya kartopu oynuyoruz. Keyfini çıkartıyoruz karın." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kartopu oynayan çocuklar ve aileleri

-Vatandaşlarla röp

-Kardan adam yapan vatandaş

-Sucuk kızartan vatandaş

-Aydos tepesinden inen araçlar

- Araç üzerindeki kardan adamlar

-Çocuklarla röp.

-Genel ve detay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:37 Kaynak: DHA

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