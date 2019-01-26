Son Dakika Haberleri: İstanbulspor - Gazişehir Gaziantep: 2-2

İstanbulspor - Gazişehir Gaziantep: 2-2

20 dakika önce

STAT: Esenyurt Necmi KadıoğluHAKEMLER: Zorbay Küçük, Kemal Elmas, Selahattin AltayİSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Onur Ural, Wellington, Etoga, Abdullah Balikuv (Dk. 61 Cajic), Bauque, Eslem Öztürk (Dk. 61 Halil İbrahim Sönmez), Onur Ergün, Murat Duruer, Perovic (Dk.

İstanbulspor - Gazişehir Gaziantep: 2-2, System.String[]


STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Kemal Elmas, Selahattin Altay

İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Onur Ural, Wellington, Etoga, Abdullah Balikuv (Dk. 61 Cajic), Bauque, Eslem Öztürk (Dk. 61 Halil İbrahim Sönmez), Onur Ergün, Murat Duruer, Perovic (Dk. 73 Arif Morkaya), İbrahim Yılmaz

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Uğur Arslan Kuru, Kubilay Aktaş, Mücahit Albayrak, Gökhan Alsan (Dk. 91 Rıdvan Şimşek), Bjarnason, Oğulcan Çağlayan (Dk. 69 Erhan Çelenk), Kerim Avcı (Dk. 84 Yusuf Cihat Çelik), Igor, Chabbi

GOLLER: Dk. 6 Bauque, Dk. 90+3 Halil İbrahim Sönmez (İstanbulspor) - Dk. 12 Chabbi, Dk. 53 Bjarnason (Gazişehir Gaziantep)

SARI KARTLAR: Abdullah Balikuv, Halil İbrahim Sönmez (İstanbulspor) - Bjarnason, Oğuz Ceylan, Gökhan Alsan, Uğur Arslan Kuru, Mücahit Albayrak, Günay Güvenç (Gazişehir Gaziantep)

Spor Toto 1'inci Lig'in 19'uncu haftasında İstanbulspor kendi sahasında Gazişehir Gaziantep ile 2-2 berabere kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:28 Kaynak: DHA

Esenyurt, İstanbulspor, Spor
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