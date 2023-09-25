Şahane geri gönüş! Hatayspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u sahadan sildi - Son Dakika

Şahane geri gönüş! Hatayspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u sahadan sildi

Şahane geri gönüş! Hatayspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor\'u sahadan sildi
Son Güncelleme: 25.09.2023 22:23

Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Trabzonspor'un golleri 44. ve 62. dakikalarda Edin Visca ve Paul Onuachu'dan gelirken, Hatayspor'un golleri 72., 88. ve 90+6. dakikalarda Rigoberto Rivas, Lamkel Ze ve Bashiru'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Mersin Stadyumu'ndaki maçı Hatayspor 3-2'lik skorla kazandı.

HATAYSPOR, SON 20 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ

Trabzonspor, 44. dakikada Edin Visca ve 62. dakikada Paul Onuachu ile 2-0 öne geçti. Hatayspor'un golleri 72. dakikada Rigoberto Rivas, 88. dakikada Lamkel Ze ve 90+6. dakikada Bashiru'dan geldi.

VOLKAN DEMİREL'DEN ÇILGIN SERİ

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu 27 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. (16 galibiyet, 11 beraberlik)

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Şahane geri gönüş! Hatayspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u sahadan sildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şahane geri gönüş! Hatayspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u sahadan sildi - Son Dakika
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