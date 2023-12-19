İşte İstanbulspor-Trabzonspor maçında kriz yaratan tartışmalı pozisyon

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Süper Lig'de, İstanbulspor- Trabzonspor maçında hakem Ali Şansalan'ın tartışmalı kararına tepki gösteren İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekti. Yarıda kalan maçtaki pozisyonda ise Trabzonspor ceza sahası içinde İstanbulsporlu futbolcu Loshaj'ın yerde kaldığı görüldü. Şansalan'ın devam kararı verdiği pozisyonun ardından ise Trabzonspor, maçtaki ikinci golünü attı.

TARTIŞMALI POZİSYON SONRASI HAKEM OYUNU DEVAM ETTİRDİ

İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada, bordo-mavili takımı 2-1 öne geçiren golden önce Loshaj ile Mendy arasında Trabzonspor ceza sahası önünde yaşanan mücadele sonrasında Loshaj yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi ve pozisyonun devamında bordo-mavili takım ikinci golünü attı. VAR incelemesinin ardından da hakem Şansalan gol kararını verdi.

HAKEME TEPKİ OLARAK TAKIMINI SAHADAN ÇEKTİ

Mücadelenin 73. dakikasında saha kenarına gelen İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakemin ikinci gol öncesinde faul kararı vermemesine tepki olarak takımını sahadan çekti.