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İşte İstanbulspor-Trabzonspor maçında kriz yaratan tartışmalı pozisyon - Son Dakika
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İşte İstanbulspor-Trabzonspor maçında kriz yaratan tartışmalı pozisyon

Trabzonspor maçında hakemin tartışmalı bir kararına tepki gösteren İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekti. Söz konusu pozisyonda Trabzonspor ceza sahası için İstanbulsporlu futbolcu Loshaj yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan'ın devam kararı verdiği pozisyonun hemen ardından Trabzonspor takım ikinci golünü attı.

19.12.2023 - 22:24,  Güncelleme: 23:07
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Süper Lig'de, İstanbulspor- Trabzonspor maçında hakem Ali Şansalan'ın tartışmalı kararına tepki gösteren İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekti. Yarıda kalan maçtaki pozisyonda ise Trabzonspor ceza sahası içinde İstanbulsporlu futbolcu Loshaj'ın yerde kaldığı görüldü. Şansalan'ın devam kararı verdiği pozisyonun ardından ise Trabzonspor, maçtaki ikinci golünü attı.

TARTIŞMALI POZİSYON SONRASI HAKEM OYUNU DEVAM ETTİRDİ

İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada, bordo-mavili takımı 2-1 öne geçiren golden önce Loshaj ile Mendy arasında Trabzonspor ceza sahası önünde yaşanan mücadele sonrasında Loshaj yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi ve pozisyonun devamında bordo-mavili takım ikinci golünü attı. VAR incelemesinin ardından da hakem Şansalan gol kararını verdi.

Takımını neden sahadan çekti? İşte İstanbulspor-Trabzonspor maçında kriz yaratan tartışmalı pozisyon

HAKEME TEPKİ OLARAK TAKIMINI SAHADAN ÇEKTİ

Mücadelenin 73. dakikasında saha kenarına gelen İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakemin ikinci gol öncesinde faul kararı vermemesine tepki olarak takımını sahadan çekti.

İşte İstanbulspor-Trabzonspor maçında kriz yaratan tartışmalı pozisyon
YORUMLAR (5)
  • Nusret Balkan: Hakemler insani çileden cikariyor. Sonra dayak yediklerinde aglamamari lazim Yanıtla 12 2
  • Recep Yaşakan: İstanbulspo doğru olanı yaptı tavrını koydu ceza ise ceza baş tacı Yanıtla 25 2
  • Hakan Özbek: Hakem devam dedi peki ( var yada a var ) ? Yanıtla 15 1
  • Hakan Özbek: Hakem devam dedi peki (var , a var ) nasıl görmezden gelebiliyor Yanıtla 30 3
  • Ali Arslan: Artık bu hakemlerle bu ligin yurumeyecegi asikardir Yanıtla 64 6

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SON DAKİKA: İşte İstanbulspor-Trabzonspor maçında kriz yaratan tartışmalı pozisyon - Son Dakika
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