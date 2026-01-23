İşte konut satışının en yoğun olduğu ilçeler! 4'ü İstanbul'dan çıktı - Son Dakika
İşte konut satışının en yoğun olduğu ilçeler! 4'ü İstanbul'dan çıktı

23.01.2026 16:53
Türkiye genelinde 2025 yılı konut satış verileri ilçe bazında değerlendirildi. Açıklanan listeye göre, ilçe bazındaki dağılımda Esenyurt ilk sırada yer alırken, ilk 30 ilçeye İstanbul'dan yalnızca dört ilçe girebildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025 yılında ülke genelinde toplam 1 milyon 688 bin 910 konut satışı yapıldı. İl bazında bakıldığında İstanbul, 280 bin 262 adetle en fazla konut satışının gerçekleştiği şehir oldu.

EN ÇOK ESENYURT'TA KONUT SATILDI

İlçe bazlı sıralamada ise İstanbul'un Esenyurt ilçesi zirvede yer aldı. Esenyurt'u Ankara'nın Çankaya ilçesi izlerken, Antalya Kepez ve Gaziantep Şehitkamil ilçeleri listenin üst sıralarında konumlandı.

İSTANBUL'DAN 4 İLÇE LİSTEDE

En fazla konut satışının yapıldığı ilk 30 ilçe içinde İstanbul'dan sadece Esenyurt, Pendik, Başakşehir ve Bahçelievler yer aldı. Bu tablo, İstanbul'un toplam satışlarda liderliğini korumasına rağmen ilçe bazında diğer büyük şehirlerin öne çıktığını ortaya koydu.

Ankara'dan yedi ilçe listeye girerken, Antalya'dan üç ilçe ilk 30'da yer aldı. Eskişehir, Gaziantep, Kayseri ve Mersin'den ise ikişer ilçe sıralamaya dahil oldu.

SATIŞ ORANINDA DİYARBAKIR LİCE ÖNDE

Satış artış oranları incelendiğinde Diyarbakır'ın Lice ilçesi dikkat çekti. Lice'de konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 148,6 oranında artış gösterdi. İstanbul'da ise Beykoz ve Güngören ilçeleri satış artış hızlarıyla öne çıktı.

Nüfusa oranla konut satışlarının en yüksek olduğu ilçeler arasında Yalova Armutlu, Bolu Mudurnu ve Tekirdağ Marmaraereğlisi yer aldı. Bu ilçelerde konut satışlarının, mevcut nüfusa kıyasla oldukça yüksek seviyelerde gerçekleştiği görüldü.

İşte Türkiye genelinde en çok konut satışı gerçekleşen ilçeler:

1- İstanbul-Esenyurt

2- Ankara-Çankaya

3- Antalya-Kepez

4- Gaziantep-Şehitkamil

5- Ankara-Keçiören

6- Bursa-Nilüfer

7- Ankara-Sincan

8- Ankara-Mamak

9- Antalya-Alanya

10- Gaziantep-Şahinbey

TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 4 aylık tazminat alabilirsiniz
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Fener’i deviren takım Beşiktaş’a çuvalla para verip o ismi aldı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Bitlis’te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
