İşte Macron'un güneş gözlüğünü hiç çıkarmamasının nedeni

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kapalı alanlarda dahi güneş gözlüğünü hiç çıkarmayarak dikkatleri üzerine çekti.

Liderlerin ikili görüşmelerinde ve resmi toplantılarda da gözlüğünü kullanmaya devam eden Macron'un bu tercihi, zirvenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

"GÖZÜNDEKİ KILCAL DAMARLAR ÇATLADI" İDDİASI

İddialara göre, Macron'un gözündeki kılcal damarlardan biri çatladı. Tıp uzmanları, "subkonjonktival kanama" olarak bilinen bu durumun görmeyi etkilemeyen, zararsız bir geçici rahatsızlık olduğunu belirtti.

Fransız liderin, kameralar önünde estetik açıdan hoş olmayan bu görüntüyü gizlemek amacıyla sürekli güneş gözlüğü taktığı ifade edildi.