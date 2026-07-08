İşte Macron'un güneş gözlüğünü hiç çıkarmamasının nedeni - Son Dakika
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İşte Macron'un güneş gözlüğünü hiç çıkarmamasının nedeni

08.07.2026 16:34
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde dünden bu yana güneş gözlüğünü hiç çıkarmadı. Kapalı ortamlarda dahi güneş gözlüğünü çıkarmayan Macron'un gözlerindeki kılcal damarların çatladığı iddia edildi.

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kapalı alanlarda dahi güneş gözlüğünü hiç çıkarmayarak dikkatleri üzerine çekti.

Liderlerin ikili görüşmelerinde ve resmi toplantılarda da gözlüğünü kullanmaya devam eden Macron'un bu tercihi, zirvenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

İşte Macron'un güneş gözlüğünü hiç çıkarmamasının nedeni

"GÖZÜNDEKİ KILCAL DAMARLAR ÇATLADI" İDDİASI

İddialara göre, Macron'un gözündeki kılcal damarlardan biri çatladı. Tıp uzmanları, "subkonjonktival kanama" olarak bilinen bu durumun görmeyi etkilemeyen, zararsız bir geçici rahatsızlık olduğunu belirtti.

İşte Macron'un güneş gözlüğünü hiç çıkarmamasının nedeni

Fransız liderin, kameralar önünde estetik açıdan hoş olmayan bu görüntüyü gizlemek amacıyla sürekli güneş gözlüğü taktığı ifade edildi.

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Son Dakika Emmanuel Macron İşte Macron'un güneş gözlüğünü hiç çıkarmamasının nedeni - Son Dakika

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