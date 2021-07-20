Üye Girişi
Son dakika haberleri! İşte Türkiye'nin insansız savaş uçağı - Son Dakika

Son dakika haberleri! İşte Türkiye'nin insansız savaş uçağı

20.07.2021 11:29
Son dakika haberleri! İşte Türkiye'nin insansız savaş uçağı, System.String[]

Son dakika haberleri... Muharip İnsansız Uçak Sistemi prototipinin ilk uçuşunu 2023 yılında gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen, BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "MİUS projemizi de aynen Bayraktar TB3'de olduğu gibi tümüyle öz kaynaklarımızla yürütüyoruz.

Muharip İnsansız Uçak Sistemi prototipinin ilk uçuşunu 2023 yılında gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen, BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "MİUS projemizi de aynen Bayraktar TB3'de olduğu gibi tümüyle öz kaynaklarımızla yürütüyoruz. MİUS ses hızına yakın bir seyir süratiyle görev yapacak. Hedefimiz, 2023'te MİUS prototipimizin ilk uçuşunu gerçekleştirmek" dedi.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Muharip İnsansız Uçak Sistemi ile ilgili videolu paylaşım yaptı. Bayraktar, "Genç mühendis ve teknisyen kardeşlerimle geliştirdiğimiz MİUS prototipinin ilk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gerçekleştirmek. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanarak teknolojide lider olmak" ifadelerini kullandı.

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Bugün Arefe günü. Yarın duyuracağımız sürprizle alakalı bir çok soru geldiğini gördüğüm için bayramın ilk günü sürpriz açıklandıktan sonra yayınlamak üzere bu kısa videoyu çekiyorum. İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) projemizin 12 yılı aşkın süredir hayalini kuruyorduk. AKINCI'nın seri üretime geçip olgunlaşmasıyla birlikte son dönemde çalışmalarımız hız kazandı. Geliştirdiğimiz bu projenin devam eden kavramsal tasarımlarını paylaşmış oluyoruz. Halihazırda dünyada bu alanda geliştirme çalışmaları yürütüyor. İnsansız savaş uçaklarının, aynen SİHA'larımızda olduğu gibi hava muharebe konseptini değiştireceği, gelecekte 5.nesil savaş uçaklarının yerine geçeceği öngörülüyor" şeklinde konuştu.

"RADARA AZ GÖRÜNÜR TASARIMA SAHİP OLMASI İÇİN MÜHİMMATLARINI GÖVDE İÇİNDE TAŞIYABİLECEK"

Uçağın 1.5 tona yakın mühimmat taşıyacağını ifade eden Bayraktar, ""MİUS projemizi de aynen Bayraktar TB3'de olduğu gibi tümüyle öz kaynaklarımızla yürütüyoruz. MİUS ses hızına yakın bir seyir süratiyle görev yapacak. Sonraki prototipleri ise ses hızının üstüne çıkarak süpersonik kabiliyette olacak. 1.5 tona yakın mühimmat ve faydalı yük kapasitesine sahip olacak. Hava-Hava, Hava-Yer akıllı füzeleri ve seyir füzeleri taşıyabilecek. Radara az görünür tasarıma sahip olması için mühimmatlarını gövde içinde taşıyabilecek. Radar görünmezliğinin ön planda olmadığı görevlerde mühimmatlarını kanat altında da olabilecek. Dünyada bu alanda geliştirilmiş diğer prototiplerden farklı ve büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacak önemli bir yönü ise TCG Anadolu sınıfındaki kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilecek olması. Katapult yardımı olmadan TCG Anadolu'dan kalkmasını hedefliyoruz. Yakalama kabloları ve kanca yardımı ile gemiye inebilecek" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, "Hava aracımızın tasarımında dünyadaki diğer insansız savaş uçaklarından ayıran unsur ise dikey kuyrukları ve önde bulunan kanard dediğimiz yatay kontrol yüzeyleri. Bu kontrol yüzeyleri sayesinde agresif manevra kabiliyetine sahip olacak. Böylelikle önleme, kaçınma ve yakın muharebe manevralarını geliştirdiğimiz yapay zeka bilgisayarları sayesinde otonom olarak yapabilecek. Farklı kabiliyete sahip MİUS'lar yapay zekayla donatılmış akıllı filo otonomisi sayesinde dost savaş uçaklarıyla birlikte görev yapabilecek. Aynı akıllı filo otonomisi kabiliyeti sayesinde MİUS daha yüksek kapasiteye sahip son nesil insanlı savaş uçaklarına karşı muharebe de icra edecek. Hem insansız muharebenin getirdiği tüm üstünlükleri hem de akıllı filo otonomisi ve maliyet etkinliği ile hava muharebelerinde yeni bir çığır açacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ, 2023'TE MİUS PROTOTİPİMİZİN İLK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRMEK"

"Hedefimiz, 2023'te MİUS prototipimizin ilk uçuşunu gerçekleştirmek" diyen Bayraktar, "Hedefimiz, 2023'te MİUS prototipimizin ilk uçuşunu gerçekleştirmek... Daha önce de ifade ettiğim ve SİHA'larımızın dünyada yakaladığı başarının anahtarı olan bir hususu tekrar vurgulamak isterim. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanıp, dünyanın gittiği yerde lider olmaya çalışmalıyız. Bu vesileyle milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı bayramlar dilerim. Kurban Bayramımız mübarek olsun" dedi.

(Zöhre Alagöz/İHA)

Son dakika haberleri! İşte Türkiye'nin insansız savaş uçağı
Son dakika haberleri! İşte Türkiye'nin insansız savaş uçağı
Son dakika haberleri! İşte Türkiye'nin insansız savaş uçağı
Son dakika haberleri! İşte Türkiye'nin insansız savaş uçağı
Son dakika haberleri! İşte Türkiye'nin insansız savaş uçağı
Son dakika haberleri! İşte Türkiye'nin insansız savaş uçağı

Selçuk Bayraktar, Baykar, Savaş, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İşte Türkiye'nin insansız savaş uçağı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü 11:27 İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü Sağlık Bakanlığı o görüntülere kayıtsız kalmadı! Hastalarına köpek muamelesi yapan doktor hakkında, soruşturma başlatıldı 11:16 Sağlık Bakanlığı o görüntülere kayıtsız kalmadı! Hastalarına köpek muamelesi yapan doktor hakkında, soruşturma başlatıldı 2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi! Cansız bedeni, köprü altında bulundu 10:54 2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi! Cansız bedeni, köprü altında bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz 10:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim 09:52 Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu 22:35 Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu
Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı 22:10 Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! 17:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı

Son Dakika Haberleri
11:44 Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı
11:27 İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü
11:21 Gerçek, 15 Temmuz gecesine ait görüntülerle anlaşıldı! "Arsa bakmaya gittim" diyen Adil Öksüz, Akıncı Üssü'nden çıktı
11:02 Silivri'de dehşet anları! Yürüyüş yapmak için çıktı, kurşun yağmuruna tutuldu
10:43 Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi
10:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz
10:18 Büyüklükleri ve görüntüleriyle dikkat çekiyorlar! Kurban pazarının gözdesi Honamlı keçileri oldu
09:51 Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim
09:45 Kimi elini, kimi bacağını kesti! Acemi kasaplar, bu bayramda hastaneyi boyladı
09:40 ABD'ye Afganistan için 3 şart sundu: Yerine getirilirse düşünüyoruz
Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı         
11:45
Gerçek, 15 Temmuz gecesine ait görüntülerle anlaşıldı! Gerçek, 15 Temmuz gecesine ait görüntülerle anlaşıldı! "Arsa bakmaya gittim" diyen Adil Öksüz, Akıncı Üssü'nden çıktı         
11:22
Silivri'de dehşet anları! Yürüyüş yapmak için çıktı, kurşun yağmuruna tutuldu Silivri'de dehşet anları! Yürüyüş yapmak için çıktı, kurşun yağmuruna tutuldu         
11:03
Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi         
10:44
Büyüklükleri ve görüntüleriyle dikkat çekiyorlar! Kurban pazarının gözdesi Honamlı keçileri oldu Büyüklükleri ve görüntüleriyle dikkat çekiyorlar! Kurban pazarının gözdesi Honamlı keçileri oldu         
10:19
ABD'ye Afganistan için 3 şart sundu: Yerine getirilirse düşünüyoruz ABD'ye Afganistan için 3 şart sundu: Yerine getirilirse düşünüyoruz         
09:41
ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu         
22:18
Karasu'da denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı Karasu'da denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı         
21:03
17 yaşındaki kıza cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım 17 yaşındaki kıza cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım         
17:17
Türkiye'ye neden ve nasıl geliyorlar? Bu kez söz, zorlu bir yolculuğa çıkan Afgan göçmenlerde Türkiye'ye neden ve nasıl geliyorlar? Bu kez söz, zorlu bir yolculuğa çıkan Afgan göçmenlerde         
16:36
Fuhuş operasyonunda 6 kişiye, 6 bin 880 TL para cezası uygulandı! Fuhuş operasyonunda 6 kişiye, 6 bin 880 TL para cezası uygulandı!         
16:28
Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti         
15:58
Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı         
15:56
Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu         
15:30
Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
14:51
Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu         
14:22
75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar 75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2021 11:54:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! İşte Türkiye'nin insansız savaş uçağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement