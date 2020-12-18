İstek Vakfı'ndaki cinsel istismar davası ertelendi - Son Dakika

İstek Vakfı'ndaki cinsel istismar davası ertelendi

Anne: "Bu olay nedeniyle yaşadığımız şehri değiştirdik"

İSTANBUL - Kartal'da bulunan İstek Vakfı Özel Uluğbey Okulu'nda 2017 yılında 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yüzme öğretmeninin yargılandığı dava eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Duruşmada söz alan mağdur çocuğun annesi, " İstanbul'da avukatlık yapıyordum. Bu olay nedeniyle, çocuğum bu olayı hatırlamasın diye, ayrıca gördüğümüz tehdit ve baskı üzerine yaşadığımız şehri değiştirdik. Hayatımızı sıfırladık. S.A.A. benim tek çocuğumdur. Böyle bir eylemin gerçekleşmemesini en çok ben isterim" diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Kartal'da faaliyet gösteren İstek Vakfı Özel Uluğbey Okulu'nda 2017 yılında yüzme öğretmeni S.A.(35)'nın 5 yaşındaki kız çocuğu S.A.A.'ya yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 17 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık S.A. ve avukatları katılırken, mağdur çocuğun ailesi ve avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan mağdur avukatı Betül Altınsoy, sanığın suçu işlediğinin sabit olduğunu söyleyerek cezalandırılmasını istedi.

"Bu olay nedeniyle yaşadığımız şehri değiştirdik"

Duruşmada söz alan katılan A.Y.A. ise, "Olaydan sonra okula gittiğimizde bir muhatap bulamadık. Ayrıca kamera kayıtlarının okul idaresi tarafından izlenmesini yahut tarafımıza izlettirilmesini talep ettik. Ancak yok sayıldık. Okul idaresi görüntüleri inceleyip bizi bu eylemin olmadığına dair ikna edebilirdi. Buna en çok ben sevinirdim. İstanbul Hukuk mezunuyum. İstanbul'da avukatlık yapıyordum. Bu olay nedeniyle, çocuğum bu olayı hatırlamasın diye, ayrıca gördüğümüz tehdit ve baskı üzerine yaşadığımız şehri değiştirdik. Hayatımızı sıfırladık. S.A. benim tek çocuğumdur. Böyle bir eylemin gerçekleşmemesini en çok ben isterim. Ancak çocuğum haklı ve ben de çocuğumun sonuna kadar arkasındayım. Sanık cezalandırılsın" diye konuştu.

"Dersine sadece bir kez girdim"

Sanık S.A. ise, "Ben olay tarihinde İstek Vakfında beden eğitimi öğretmeniydim. Mağdur çocuğun dersine sadece bir kez girdim. Olayın olduğu iddia edilen yere hiç gitmedim. Ayrıca okulda pek çok kamera vardır, gerekli inceleme yapılabilir" diyerek beraatini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Duruşma öncesinde Kartal Adliyesi önünde basın açıklaması yapan avukat Müjgan Siyah Çevik, "Bir önceki celsede mahkeme, olay tarihine ilişkin kamera görüntülerinin İstek Vakfı'nda bulunup bulunmadığının sorulmasına, varsa kamera görüntülerinin istenmesine karar vermişti. 3 yılı aşan süreçte davanın bu şekilde ağır ilerleyerek sürüncemede bırakılması ise kabul edilebilir bir durum olamaz" dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kartal'da İstek Vakfı Özel Uluğbey Okulu'nda yüzme öğretmeni olan S.A.'nın öğrencisi olan S.A.A.'ya 2017 yılı Ekim ayında öğretmen-öğrenci ilişkisini aşacak nitelikte yakınlaştığı anlatıldı. Mağdur S.A.A.'yı diğer çocuklardan ayırarak uyku odasına götürdüğü, mağduru uyku odasında alıkoyduğu ve mağdura yönelik cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.

İddianamede, tanık beyanları ve adli tıptan gelen fiziki ve psikolojik inceleme sonuçlarına göre doğrudan doğruya mağdurun cinsel istismara uğradığına dair tıbben kesin bir karara varılmadığı kaydedildi.

Mağdura konuya ilişkin sorular sorulduğunda ve anlatımlarında çizimlerle cinsel bölgeleri gösterebildiği, sanığın resmini çizerken yüzünü karanlık çizdiği, geceleri ağlayarak kalktığı, duş aldırırken soyunmaya direndiği şeklinde tepkiler verdiği vurgulandı. Sanık S.A.'nın, "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" ve "12 yaşından küçük çocuğu hürriyetinden yoksun kılınması" suçlarından 9 yıl 6 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.