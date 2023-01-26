İSTANBUL - İşten çıkarıldığını belirten İSPARK çalışanından Ekrem İmamoğlu'na tepki - Son Dakika
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İSTANBUL - İşten çıkarıldığını belirten İSPARK çalışanından Ekrem İmamoğlu'na tepki

26.01.2023 19:09

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işten çıkarıldığını ve yaklaşık 3 yıldır işsiz olduğunu belirten bir vatandaş, Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri'nin anahtar teslim töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işten çıkarıldığını ve yaklaşık 3 yıldır işsiz olduğunu belirten bir vatandaş, Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri'nin anahtar teslim töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

KİPTAŞ'ın kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1. etabı tamamlanan ve 155 daireden oluşan Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri'nin anahtar teslim töreni yapıldı. Törende konuşan İmamoğlu, yaşadıkları engellemelere rağmen projenin ilk etabını planlanan tarihten önce tamamladıklarını söyledi. İmamoğlu kürsüdeyken bir vatandaş tep

Bu sırada, Birol Durmuş isimli bir vatandaş "Ekrem başkan, 17 bin kişiyi işten çıkardın. Hak diyorsun, adalet diyorsun. Bunu söyleyin önce." diyerek tepki gösterdi. Kürsüden vatandaşa karşılık veren İmamoğlu, "Sen saygısız bir konuşma yapıyorsun. Böyle olmaz. Beyefendi otursun, sakinleşsin." dedi.

İmamoğlu'nun korumaları, daha sonra Durmuş'u salondan çıkardı. Salondan dışarı çıkarılırken tepkisini sürdüren Durmuş'un üzerine "Lanlı konuşma" diyen bir koruma yürümek istedi. Sivil polisler, araya girip gerginliğin büyümesini önlerken Durmuş, "Beni mi döveceksiniz?" diyerek korumaya tepki gösterdi."12 yıl boyunca çalıştığım İSPARK'tan çıkarıldım"Durmuş, "İBB seçimleri öncesi, o dönem AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın kazanacağı yönünde paylaşımlar yaptığım için 12 yıl boyunca çalıştığım İSPARK'tan çıkarıldım. Sözde demokratlar, sözde özgürler. Kanser oldum." dedi.Akciğer kanserine yakalandığını aktaran Durmuş, "Üç sene önce sağlıklı adamdım. Kafama taktım, kolay mı? Siz beni engelli yaptınız. Kiramı veremiyorum. Devletin verdiği engelli parası ve sosyal yardımlarla yaşıyorum." diye konuştu.

Belediyeden olduğunu belirten bir yetkili, Durmuş'a kendisini Ekrem İmamoğlu ile görüştüreceğini söyledi.Programda, konuşmasını yaptıktan sonra sahneye çağrılan vatandaşlara anahtarlarını teslim eden İmamoğlu alandan ayrıldı.

Kaynak: AA
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