İşten eve gittiğini söyledi, çalıştığını belgeleyemeyince para cezası uygulandı - Son Dakika

İşten eve gittiğini söyledi, çalıştığını belgeleyemeyince para cezası uygulandı
20.12.2020 22:02
AKSARAY'da sokağa çıkma kısıtlamasında bekçiler tarafından durdurulan Aykut E., (29), işten eve gittiğini söyledi; ancak çalıştığını belgeleyemeyince 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.
AKSARAY'da sokağa çıkma kısıtlamasında bekçiler tarafından durdurulan Aykut E., (29), işten eve gittiğini söyledi; ancak çalıştığını belgeleyemeyince 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.
Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Memiş Arıbaş Caddesi'nde meydana geldi. mahallede devriye dolaşan bekçiler, yolda yürüyen Aykut E.'yi durdurup, niçin sokağa çıktığını sordu. Asansör ustası olduğunu belirten Aykut E., asansör tamirinden döndüğünü ve eve gitmek üzere olduğunu söyledi. Ancak çalıştığını belgeleyemeyince İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.
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