İstihdamın lokomotifi tekstil sektöründe işletmeler desteklerden yararlanamadı - Son Dakika

İstihdamın lokomotifi tekstil sektöründe işletmeler desteklerden yararlanamadı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği tarafından tekstil sektöründe faaliyet gösteren fabrikalarla yapılan görüşmede, işletmelerin desteklerden yararlanmadığı belirlendi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği tarafından tekstil sektöründe faaliyet gösteren fabrikalarla yapılan görüşmede, işletmelerin desteklerden yararlanmadığı belirlendi.

Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
BM, Kasım Süleymani suikastında ABD'nin saldırısının meşru olmadığına kanaat getirdi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği tarafından 11-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren 107 işletme ile yüz yüze görüşme yapıldı. Araştırma kapsamında işletmelere pandemi döneminde üretimlerinin nasıl etkilendiği ve açıklanan istihdam ve finansal tedbirlerden ne düzeyde yararlandıkları soruldu. Araştırmada şu sonuçlar ortaya çıktı:

"İşletmelerin yüzde 78,2'si pandemi sürecinden etkilenmiştir. İşletmeler üretim kapasitelerini düşürmüş, yarı zamanlı üretime geçmiş veya üretimlerini durdurmuşlardır. Bu dönemde farklı sürelerle üretimini durduran işletmelerin oranı yüzde 53,7'dir. İşletmelerin sadece yüzde 7,3'ü üretimini değişiklik yapmadan sürdürmüştür. Yüzde 2,7'si üretimini arttırarak pandemi döneminde artan maske, tulum, bone ihtiyacını karşılamak için üretim yapmıştır. Görüşme yapılan işletmelerin yüzde 79,1'i kiracı olup, kiracıların yüzde 69'u kiralarını ödeyememiştir. Pandemi döneminde işletmelerin üretimlerini desteklemek için kısa çalışma ödeneği, borç erteleme ve banka kredi desteği açıklanmıştır. Kısa çalışma ödeneğinden işletmelerin yüzde 23,40'ı yararlanmış, 5 bin 604 çalışanın yüzde 23,86'sı yararlanmıştır. Bu dönemde açıklanan kısa çalışma ödeneğine işletmelerin yüzde 38,2'si başvurmuştur. 107 firmada çalışan toplam 5 bin 604 çalışanın yüzde 48,11'i için başvuru yapılmış, başvuru yapılan çalışanların yüzde 49,59'u bu destekten yararlanmıştır. Kısa çalışma ödeneğine başvuru yapıp destek alamayan işletmelerin yüzde 75,9'u 450 prim gün koşulunu sağlayamamıştır. Görüşme yapılan işletmelerin yüzde 55,5'inin faaliyet süresinin 10 yıl altında olması, ilimizde küçük ve mikro ölçekli işletmelerin yoğunluğu, tekstil ve hazır giyim sektöründe çalışan sirkülasyonun fazla olması ve bölgenin özgün sorunları düşünüldüğünde 450 prim gün koşulu Diyarbakır için dezavantaj oluşturmuştur. İşletmelerde bu dönemde 256 kişi ücretsiz izne, bin 96 kişi ücretli izne ayrılmıştır. Bu durum ildeki yüksek işsizlik oranlarının daha fazla artmasına neden olmuştur. İşletmelerin yüzde 60,90'u bu dönemde kira, fatura, vergi, SGK, çalışan maaşı, banka kredi ve borçlarını ödeyememişlerdir. Pandemi öncesi finansa erişimde zorlanan il ve bölge işletmeleri bu dönemde daha ciddi finansal sorunlar karşı karşıya kalmışlardır. İşletmelerin yüzde 64,6'inin hali hazırda bankalara kısa, orta ve uzun vadede kredi borçları bulunmaktadır. Açılan kredi desteklerine görüşme yapılan işletmelerin yüzde 50,9'u başvurmuştur. Başvuru yapmama nedenleri arasında mevcut kredi borçları ve sicilleri önemli bir paya sahiptir. Banka kredi başvurusu yapan işletmelerin de yüzde 62,50'si kredi alabilmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde işletmelerin bu tedbirlerden yararlanma oranları düşüktür. İşletmelerin; yüzde 76,60'ı kısa çalışma ödeneğinden, yüzde 92,0'si banka kredi/borç ertelemeden, yüzde 91,5'i SGK ve vergi borcu ötelemeden, yüzde 81'i banka kredi desteklerinden yararlanamadı. Yüzde 73,6'sı pandemi döneminde açıklanan desteklerin yetersiz olduğunu belirtmiştir." - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 23:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İstihdamın lokomotifi tekstil sektöründe işletmeler desteklerden yararlanamadı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

13:29 Maskesiz yolcuları otobüse almadığı için darbedilen şoförün kafasına 8 dikiş atıldı 13:16 Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği 12:49 Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun 12:42 16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky'nin antrenman yaptığı sırada üzerine yıldırım düştü 10:55 Yükselişe geçen altının gram fiyatı 395,7 liradan işlem görüyor 10:53 Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:08 ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti 10:00 Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü 09:57 Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:53 Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
00:45
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
00:01
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
22:25
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
19:27
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
18:45
Van Gölü'ndeki tekne faciası ile ilgili muhtar, olayı eşinden öğrendiğini söyledi
17:39
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı
17:38
CHP'li il başkanı İstanbul'un göbeğinde kapkaça uğradı
14:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 05:32:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstihdamın lokomotifi tekstil sektöründe işletmeler desteklerden yararlanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]